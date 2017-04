Error en la ley de amparo

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

La nueva ley de amparo entró en vigor el 3 de abril de 2013, desafortunadamente a la fecha, no son pocos los errores, incongruencias, omisiones o contradicciones que se le han detectado. Quien mejor ha comentado y descrito algunos de ellos ha sido el Maestro y amigo Jorge Carlos Guerra Aguilera; así es que con motivo del ejercicio profesional y de la aplicación constante de esta Ley, hemos podido percatarnos de otra pifia, pero ahora contenida en el artículo 262, en relación con el artículo 149 de la propia Ley. Paso a explicar.

Como una institución novedosa, hace cuatro años se estimó necesario incluir para algunos casos excepcionales contemplar en el artículo 149 que un particular reciba la orden de una autoridad responsable, para el efecto de que suspenda o paralice de inmediato la ejecución, efectos o consecuencias de un acto reclamado, aunque esta no sea estrictamente, ni para la doctrina ni las reglas del juicio de amparo, autoridad responsable, y mucho menos servidor público.

Para explicar mejor esta tesis, me permito transcribir el texto del articulo 149: "Artículo 149. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional."

Así pues, suponiendo que una autoridad señalada como responsable notificara a un particular que como efecto de una suspensión concedida por un juez federal, ese particular debería de abstenerse de realizar determinados actos, y este particular a su vez no lo obedeciera, inmediatamente nos preguntaríamos cuál sería la coercitividad, la amenaza legal o la sanción para dicho particular?. Y es aquí en donde algunos juzgadores pretendiendo amedrentar o constreñir a los particulares a cumplir con el auto de suspensión debidamente notificado, amenazan con imponer sanciones desde multas hasta proceder en su contra conforme al artículo 262, fracción III, correspondiente a los delitos en que pueden incurrir las autoridades responsables conforme a la Ley de Amparo.

Pero resulta, para comprensión de los amables lectores que el artículo 262 de la Ley de Amparo dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al SERVIDOR PÚBLICO que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en el que incurra. De donde podemos dilucidar que en realidad este dispositivo de ninguna manera le es aplicable al particular y carece de eficacia jurídica, al no contener dicha prohibición una intimidación tal que en verdad produzca consecuencias en perjuicio de quien desobedeciere algún mandato de la autoridad federal, siendo un particular al menos para el caso de este tipo penal en concreto.

Recordemos que el artículo 14 Constitucional consagra la garantía de estricta aplicación de la ley, al caso concreto, previamente promulgada, que también es conocida como el fundamento de la tipicidad en el Derecho Penal (nullm crimen, sine lege) y en el caso que nos ocupa el particular no tendría carácter o calidad de servidor público para el efecto del artículo 262, así como tampoco el carácter de autoridad responsable como algunos compañeros abogados, ministerios públicos y hasta jueces, pretenden otorgarle conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo.

Simplemente lo que detectamos es una laguna legal en el capítulo de responsabilidades de la ley de amparo para que existiera coercitividad en contra del particular que desobedeciere un mandato de una autoridad responsable, en los términos del artículo 149 de la ley, pero de ninguna manera sería aplicable el articulo 262 como delito; así es que será simplemente a criterio y buena voluntad del particular acatar o no la orden de una autoridad responsable sobre un acuerdo suspensional, porque de otra manera no existe especificada cuál sería su sanción en caso de desobediencia.

Para concluir, estimaríamos en todo caso pertinente adicionar un artículo a a Ley de Amparo que podría ser el 262 bis, solo por ejemplificar, que dispusiera para los casos a que se refiere el artículo 149 de esta ley, en relación con los particulares que desobedecieren algún mandato de la autoridad responsable, la sanción correspondiente. Ojo legisladores federales, aquí hay material para trabajar en nuevas iniciativas.