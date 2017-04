La cargada por Diego

Veinte alcaldes



alineados

Diego Sinhué Rodríguez va derecho y no se quita en el camino a la candidatura del PAN a Gobernador.

Luego de la jornada electoral interna del 11 de diciembre, en la que obtuvieron un importante número de consejeros estatales y nacionales, ayer el grupo “dieguista” se reencontró en un desayuno privado.

Muy cuidadosos en las formas nadie de los asistentes llegó con el ánimo matraquero de aplaudir a Diego (Secretario de Desarrollo Social del Estado), pero eso no hace falta, todos los convocados saben bien que de lo que se trata es de cerrar filas como corriente interna para lo que venga en la definición de la candidatura a Gobernador.

Hoy, por primera vez en Guanajuato, el candidato es probable salga de una designación y no elección. Pero los criterios de lo que el partido echara mano para definir ese ‘dedazo’, hoy aún nadie las conoce.

El senador Fernando Torres Graciano tampoco quita el dedo del renglón, y peleará hasta donde tope.

Los bloques azules están tan claramente definidos y ayer cada quien pintó su raya. Los dieguistas armaron su evento y Fernando y parte de los suyos, a la misma hora, estuvieron en el Parque La Alameda de Silao para acompañar a la secretaria de Acción Juvenil en Guanajuato, Briseida Magdaleno, a su Informe.

La diferencia es que el evento en Silao fue institucional del partido, con la presencia del presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz Chico. Y el de León fue la convocatoria de los afines a Sinhué Rodríguez, muchos de ellos alcaldes y legisladores que bien recibieron ambas invitaciones y tomaron la decisión de mejor asistir a cerrar filas con ‘su gallo’.

La convocatoria de Diego fue importante, unas 250 personas en el salón Giardino del bulevar Francisco Villa. Por el lugar pues tampoco tenían la intención de esconder su encuentro, que, aunque privado, pudimos desde la puerta seguir algunos de los detalles. Ya no hace falta destapar lo que está destapado.

La mejor señal para Sinhué fue la asistencia de 20 de los 26 alcaldes que tiene el PAN.

También sirvió, como lo dijo Diego, para arropar a los que la elección de consejeros en diciembre no les favoreció, uno de ellos el diputado local leonés, Éctor Jaime Ramírez, a quien después le ‘sobaron el chipote’ con el respaldo del Gobernador y del Comité Nacional para incluirlo al Consejo Nacional. Ya es historia pero Éctor, fiel a Márquez, sufrió un raspón que va sanando, por eso ayer habló de la disciplina.

El alcalde de León, Héctor López, llegó puntual 9:30 a.m y ofreció un mensaje para retirarse a las 10:04 a.m a la gira que tenía programada oficialmente a las 9:30 a.m en la comunidad de Canelas. También llegó unos minutos y se fue a lo mismo el director de Desarrollo Rural del Municipio, Rodolfo Ponce. El que sí estuvo toda la reunión fue el director de Desarrollo Social, Daniel Campos Lango.

Hasta el final de la hora y 30 minutos que duró el encuentro se quedaron los otros alcaldes. Del corredor industrial pasaron lista: Ricardo Ortiz, de Irapuato; Ramón Lemus, Celaya; Toño Arredondo, Salamanca; Ysmael López, San Francisco del Rincón; Juventino López, de Purísima del Rincón.

La batuta del evento la tomaron dos diputadas federales por León: Alejandra Gutiérrez Campos y Alejandra “La Wera” Reynoso. Ambas sueñan con aparecer en la lista para el Senado, sólo llegará una.

Héctor, las alejandras y Diego, insistieron en el mismo mensaje: la unidad del partido.

Nadie nombró con nombre y apellido a su rival interno (Fernando Torres) pero Diego sí aprovechó para pedirles que no respondan ataques en las redes sociales, en medios, ni en ningún lado, que amor y paz.

El enemigo (político) está afuera, no adentro, les dijo, pero en la realpolitik la verdadera contienda se va a librar en la definición de la candidatura panista, en la constitucional la ventaja, hoy, es amplia.

No faltó el dirigente de taxistas de Línea Dorada, José Luis Guerrero, alfil de las campañas azules.

De los leoneses que acompañaron a Diego estuvieron los regidores Beatriz Yamamoto, Ana Esquivel y el neopanista Jorge Cabrera; los diputados locales Juan Carlos Muñoz y Juan Carlos Alcántara; la directora general de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Lucila Gallegos; el subsecretario de Prevención del Delito en Seguridad del Estado, Marco Antonio Rodríguez; el delegado de la SEG zona norte, Román Cifuentes Negrete; y exdiputados locales como Chava Márquez, Toño Guerrero, Javier González.

Tampoco faltó el presidente del Comité Municipal azul, Alfredo Ling, y parte de su equipo.

De los diputados federales, además de las alejandras, Erandi Bermudez, de Pénjamo; y René Mandujano, Acámbaro. Y de los locales: Éctor Jaime, Angélica Casillas, Verónica Orozco, Sagrario Villegas, Araceli Medina, Alejandro Flores Razo y Estela Chávez. Están muchos, pero no todos.

También asistió la la hermana del Gobernador, Noemí Márquez, regidora en Purísima.

En tanto que en Silao Fernando Torres arrancó también nutridos aplausos del auditorio de mayoría juvenil azul.

Ahí estuvieron el alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel; los diputados federales, Miguel Ángel Salim Alle, Ricardo Sheffield Padilla y Ariel Corona Rodríguez; la diputada local, Beatriz Hernández Cruz, así como el director del Instituto de la Juventud de Gobierno Estatal, Jorge Romero.

Las pre-campañas son en enero y febrero 2018, pero Diego y Fernando ya están en el arrancadero.

Reelegirse y decir adiós

Ya no hay más tiempo. Este jueves se presenta la reforma electoral que regula la reelección.

El ‘pastor’ azul y presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba, no pierde la esperanza de que el miércoles los representantes de todos los partidos firmen una iniciativa conjunta.

El último borrador de la propuesta establece que: “Los Diputados y Presidentes Municipales, que se encuentren en ejercicio de sus funciones y pretenden su elección consecutiva, deberán solicitar licencia sesenta días previos al de la elección. Para efectos de la elección consecutiva, los síndicos y regidores, no requerirán separarse de su cargo”.

El derecho a la reelección (o elección consecutiva según la Ley) quedó plasmada en una reforma constitucional del 2014. Los alcaldes pueden aspirar a otro periodo y los diputados locales a tres más.

El espíritu de ese derecho está en que el ciudadano premie o castigue a los buenos y malos gobiernos.

El dirigente estatal del PRI, Santiago García, declaró que tienen dudas, pero no propuso nada. Éctor Jaime le respondió que son declaraciones de quien a la mejor ni siquiera ha leído la propuesta, ¡saz!

En el caso del Verde la mera mera de la bancada, Beatriz Manrique, insiste en que el principio de paridad debe ser no sólo en igual número de candidatos hombres y mujeres al Congreso Local, sino en garantizar que la Legislatura de 36 diputados (22 de mayoría y 14 plurinominales) se integre así.

Eso implica que cada partido tenga dos listas (una de mujeres y otra de hombres) en el caso de los diputados plurinominales y, de acuerdo a cuántos hombres y mujeres quedaron en los 22 distritos, el resto se tome de esas listas con la cantidad de hombres y mujeres que hagan falta para ser 18 y 18.

En eso de plano el PAN no piensan ceder, pues el derecho de paridad lo entienden en la postulación.

El lunes todos están convocados a otra mesa de trabajo en busca de cerrar los acuerdos.

El viernes pasado se reunieron los asesores de las fracciones y representantes parlamentarias y la presencia de los diputados Éctor Jaime Ramírez y Luis Vargas, e incorporaron algunos conceptos como atribuciones de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Éctor Jaime apela a que haya una sola iniciativa, y que si alguien tiene algún otro tema pueda discutirse en los 40 días que todavía tiene la Comisión de Asuntos Electorales para aprobarlo, y luego en el Pleno.

Esta Comisión la preside el PVEM, con el diputado Toño Méndez; el secretario es el panista Luis Vargas, y los vocales: Juan Carlos Muñoz (PAN), Alejandro Navarro (PAN) y Rigoberto Paredes (PRI).

La propuesta incluye que quienes pretendan la reelección deberán dar aviso de su intención al partido político, o partidos integrantes de la coalición que lo postuló y al Consejo General del IEEG.

Ya cada partido se hará bolas en abrirles la puerta de par en par o que se ganen su postulación frente a otros, pero el derecho a intentarlo lo tienen, y, de no respetárselo, se las van a ver en los tribunales.

Al participar en los procesos de selección interna convocados por los partidos no podrán hacer uso de los recursos institucionales de los que dispongan por el ejercicio de sus funciones. Además de “establecer medidas para que durante el proceso electoral no puedan tener acceso a recursos destinados a apoyos sociales, ni al uso de recursos humanos y materiales a efecto de realizar actos de proselitismo”.

La paridad y la reelección son dos derechos que por primera vez conviven en 2018. Se pondrá bueno.

Obras a medias

La telenovela de El Zapotillo para traer agua a León, no es el único proyecto que tiene años, y nada.

Recuerda usted el sueño del Tren Interurbano para Guanajuato, el sistema que uniría el corredor industrial por el que durante años y años el Gobierno del Estado pago en liberar afectaciones. Pues ante la falta de respaldo del recurso Federal y de otras fuentes de financiamiento, lo mandaron al cajón. En su lugar presentaron un sistema de camiones urbanos que le llamen Unebús, y que todavía ni arranca.

Márquez lo anunció en noviembre con mucho entusiasmo, pero no todos están en lo mismo. Los transportistas se pelean por la concesión que tiene Flecha Amarilla, las autoridades municipales no tienen la información, el Iplaneg lo encabeza pero urge ver las obras pues ya están contra el tiempo.

Otra obra de la que nada más no vemos claro es el nuevo Hospital Regional del IMSS (atrás de la Universidad Iberoamericana) de 250 camas. La inversión original es de mil 462 millones de pesos.

La primera piedra se puso el 13 de diciembre del 2013 y se prometió para ¡el otoño del 2015!

El director general del IMSS, Mikel Arriola, visitó en septiembre pasado el hospital de León y declaró que tenían un convenio con la empresa constructora ICA (Ingenieros Civiles Asociados) para terminar la obra civil en noviembre, para luego equiparlo para que operara el primer trimestre de este año.

En diciembre de plano se dieron cuenta que ICA no podía más y en oficinas centrales del IMSS comenzaron un proceso para rescindirle la obra, ellos se defendieron, y en eso estamos atorados.

Hoy la obra tiene un 80% de avance físico y los más optimistas esperan que este mes se retome.

En temas de Salud, pero en la cancha del Estado, está el Hospital Comunitario de Las Joyas con un retraso considerable. En septiembre rescindieron el contrato por incumplimiento y apenas se retoma.

En el tema de vialidades es también la vida cansada. El distribuidor vial Benito Juárez, en la zona de El Campestre, inició en julio de 2014, y la entonces alcaldesa Bárbara Botello presumió todo el respaldo del Gobierno Federal para concluirla cuanto antes. Los automovilistas ya están hartos del caos y en reciente visita el delegado de la SCT, Leoncio Pineda, dio su palabra de que por fin estará lista en junio.

La autopista León-Salamanca fue inaugurada en septiembre 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto. Pero es hora que no arrancan la construcción del entronque que la conecte a León por los bulevares Timoteo Lozano y Delta. El proyecto lo empuja la SCT y lo tiene que ejecutar la concesionaria.

Otro viejo añorado proyecto, el de la autopista Silao-San Miguel de Allende, cuyo trazo era objeto de polémica por cruzar por comunidades indígenas, de plano la licitación federal quedó cancelada.

En la cancha del Municipio hay otros muchos proyectos guardados en el cajón. Para muestra darse una vuelta al Implan en donde proyectos viales, de parques lineales, ciclovías, y más, nunca avanzaron.

Y la peor de todas, el acueducto El Zapotillo que no termina por arrancar, el último convenio prometió agua para agosto del 2018 pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no sabe ni qué decir.

León es la cuarta ciudad más poblada de México, y las obras deben estar a la altura de eso. Pero...