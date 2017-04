Matan en León a seis en menos de 24 horas

REDACCIÓN Publicada el

A unos pasos de un antro en Jardines del Moral fue asesinado un joven de 22 años.



Aunque no se confirmó la causa de la muerte, de manera preliminar se dijo que recibió por lo menos un disparo en la cabeza.



En el ataque resultó herida una mujer de la que no estaba claro si acompañaba a la víctima.



El crimen ocurrió a las 2 de la madrugada en la avenida Paseo del Moral, afuera de la Plaza del Moral 330.



Luis Fernando Márquez Gutiérrez, conocido como “El Pollo”, al parecer llegaba a ese sitio y fue atacado cuando en un auto estaba por subir la rampa que conduce al estacionamiento.



El pasajero de un auto rojo le disparó desde la ventanilla y el joven se desvaneció en el asiento del conductor.



Una mujer identificada como Daniela quedó herida de bala, un taxista la subió a su vehículo y la llevó a un hospital.



Autoridades ministeriales dijeron desconocer si ella iba con Luis Fernando.



Los testigos llamaron a Emergencias y pronto llegaron elementos de la Policía Municipal.



Luego de que les informaran las características del vehículo en el que huyeron los atacantes, policías emprendieron la búsqueda.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y revisaron al joven, pero encontraron que había fallecido.



La zona fue analizada por personal de Servicios Periciales, y se encontró una ojiva percutida calibre .9 milímetros.



Al final el cuerpo fue llevado al Semefo.



Érick Neftalí Sánchez García, director de Investigaciones de Trámite Común, informó que aunque no estaba confirmado al parecer la víctima tenía antecedentes penales.



El papá de Luis Fernando declaró ante el Ministerio Público que no sabía el domicilio de su hijo ya que hace tiempo salió del hogar familiar para vivir de manera independiente.



Aseguró que sólo sabía que se dedicaba a la compra y venta de vehículos.



Extraoficialmente se informó que el joven era habitante de la colonia Los Ángeles.

Asesinan a dos en el Clouthier

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en una camioneta.



El doble crimen ocurrió a las 11:58 de la noche de ayer en el cruce de los bulevares Juan Alonso de Torres y Manuel Clouthier.



Las víctimas viajaban en una camioneta Jeep Cherokee gris cuando los alcanzaron dos hombres en una motocicleta Itálika negra y les dispararon más de cinco veces.



Automovilistas fueron testigos de los balazos y los reportaron a Emergencias.



Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar señalado y poco después lo hicieron paramédicos de Bomberos que revisaron a las víctimas pero no pudieron hacer nada por ellas puesto que habían fallecido.



Los policías acordonaron el área y agentes de Tránsito Municipal cerraron calles cercanas al lugar del ataque, mientras elementos periciales recopilaban evidencias.



Los cuerpos de los jóvenes fueron llevados al Servicio Médico Forense.





Hallan cuerpo en Parques del Sur

El cuerpo de un hombre fue encontrado en una calle de terracería de la colonia Parques del Sur, tenía un disparo en la cabeza.



Vecinos lo vieron alrededor de las 7 de la mañana de ayer, estaba boca abajo entre las calles Parque Nacional y Parque Cárcamos.



Emergencias recibió el reporte y al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal.



La víctima aparentaba entre 30 y 35 años, con tez clara, de complexión mediana y calva.



Agentes de Investigación Criminal encontraron un casquillo percutido calibre .45 milímetros y un proyectil fragmentado.



El fallecido no tenía tatuajes, cicatrices o lunares que faciliten su identificación.



Fue levantado del lugar por elementos del Servicio Médico Forense que lo llevaron a sus instalaciones.

Mata dueño de tienda a asaltantes



El dueño de una tienda de abarrotes mató a dos presuntos asaltantes, en la colonia Nuevo Amanecer.



Esto sucedió a las 10 de la noche en la calle Renacimiento esquina con el bulevar Potrero del Corpus.



Jesús se encontraba en su negocio cuando llegaron dos hombres que sacaron armas de fuego y lo amenazaron para exigirle dinero.



En ese momento el comerciante tomó una pistola y les disparó; los supuestos delincuentes cayeron adentro de la tienda y el dueño escapó.



“Es la segunda vez que asaltan la tienda, por eso el señor tuvo que prevenirse”, comentó un testigo.



Las detonaciones alarmaron a los vecinos y salieron de sus casas para ver qué había pasado.



Un testigo reportó al Sistema Único de Emergencias para pedir apoyo a las autoridades.



Policías y paramédicos acudieron al sitio y encontraron que los dos hombres habían fallecido.



“Al don lo asaltan cada rato y dicen que los muertos son ladrones, pero quién sabe si sea cierto”, dijo Arturo, otro vecino.



Peritos de la Procuraduría General de Justicia acudieron al lugar y levantaron las evidencias para iniciar con la investigación.



Autoridades informaron que se aseguraron dos armas de fuego, pero esto no fue confirmado oficialmente.



Los cuerpos de los presuntos asaltantes fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladarlos a sus instalaciones.