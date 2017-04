Muere turista al desbarrancar microbús en la capital

REDACCIÓN | Guanajuato Publicada el

Un turista originario de Toluca murió al caer un microbús a un barranco de 35 metros, en Guanajuato capital.



El accidente ocurrió cerca de la bocamina de San Ramón, en la zona de Valenciana, alrededor de las 2 de la tarde de ayer.



El microbús transportaba a 20 personas que hacían un recorrido por los principales atractivos turísticos de la capital, entre ellas una familia de Toluca.



Al llegar a la bocamina los visitantes bajaron del microbús para entrar a conocer el lugar, sin embargo Ismael Becerril García, de 76 años, prefirió quedarse a descansar.



Una vez que bajaron los pasajeros, de acuerdo a testigos, el operador movió el camión y lo estacionó en un camino de terracería, al lado de un barranco.



Según su versión el chofer bajó también y no se dio cuenta de que el freno de mano no estaba colocado de forma adecuada y el camión en el que seguía Ismael comenzó a avanzar.



Junto con otros promotores turísticos corrió para tratar de detener el vehículo, pero no fue posible y cayó al barranco con Ismael adentro.



Para su esposa, su hija y tres nietos con los que llegó a Guanajuato las vacaciones se convirtieron en tragedia.



Elementos de Protección Civil, paramédicos, policías y bomberos acudieron a hacer el rescate, cuando llegaron hasta el mexiquense determinaron que no tenía signos vitales.



El cuerpo quedó en la tierra, boca abajo, junto al microbús en el que conocía Guanajuato.



Luego del accidente dos mujeres y un niño presentaron crisis nerviosa y fueron llevados a un hospital.