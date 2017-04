Crece amor por perros sin pelo

THE NEW YORK TIMES Publicada el

Algunas razas que compiten, y no está claro por qué esto es así, tienen cortes de pelo que los hacen ver como si hubieran salido de la Convención de Peinados Extravagantes. Poodles con adornos complicados en el cuerpo que parecen follaje esponjado; Yorkshire terriers, cuyo pelo es tan sedosamente largo que parecen no tener piernas; los komondor, quizá lo más cercano a trapeadores industriales con vida… el cabello es esencial para estos perros.



Por otro lado están los perros que no tienen pelo.



En una conferencia de prensa el mes pasado, el Club Kennel presentó orgullosamente a tres razas que están participando por primera vez en la exhibición canina, que se celebró en febrero e inició con la competición de agilidad, siempre popular. Entre las razas que presentaron -hubo otras dos más tradicionales: el peludo pumi, que es tan lindo como un Muppet, y el sloughi, de pelo corto, una criatura elegante proveniente del Norte de África-, estaba una bastante asombrosa llamada terrier americano sin pelo.



¿A qué se refieren con terrier sin pelo?



“Significa que no tiene pelo”, dijo Janet Parker de Jackson, Michigan, cuyo perro sin pelo, Walkyr, compitió también en febrero. No es que tengan el pelo corto, como los doberman o los labradores, sino que en realidad tienen la piel expuesta.



La piel de Walkyr es como la de una persona, aunque es excepcionalmente suave y da la sensación, como alguien una vez se lo dijo, “de un pedazo de mortadela tibia”.



Los terrier americanos sin pelo básicamente son rat terriers mutantes. Inesperadamente comenzaron a existir en 1972, cuando un único cachorro sin pelo nació en una camada de rat terriers (que son conocidos porque les gusta cavar y cazar ratas) en Luisiana.



Al criador le “gustó que el cachorro no tuviera pelo”, explicó Parker, pero tuvo problemas para producir más -el gen que determina la falta de pelo es recesivo- hasta que a la perra sin pelo original “accidentalmente la preñó uno de sus hijos”. Eureka, más progenie sin pelo.



Los terriers sin pelo se conocen por su actitud entusiasta, por no provocar alergias en la gente intolerante al pelo de perro, por no soltar pelo por toda la casa y por quitarles a sus dueños la molesta necesidad de cortar, acondicionar y secar su pelo antes de las exhibiciones.



Sue Medhurst de Stafford, Virginia, quien asistió con tres de sus terriers sin pelo -Rodney, Candy y Johny, color cemento húmedo- dice que todo lo que hace con su piel es ponerle humectante y, según la temporada, bloqueador solar.



“Solo hay que bañarlos y secarlos”, dijo.



Los terriers sin pelo se unen a otras dos razas sin pelo que ya se acostumbra ver en la exhibición canina: el xoloitzcuintle y el crestado chino. Cada uno aporta rasgos distintos a la competencia.



El xoloitzcuintle, una antigua raza mexicana que los mayas veneraban, se conoce por su nombre intimidante (se pronuncia sholo-ITs-cuintle) y por la manera en que es condescendiente con sus dueños, como si fuera un gato.



“Los rodea un aura”, dijo Jennifer Young-Johnson de Hesperia, California, quien planeaba llevar dos a la exhibición. “No hacen cosas como ir por el periódico o algo así. Creen que son dioses. Es como si pensaran: ‘No vales la pena’”.



A diferencia de los terriers sin pelo y de piel suave, los xolos, como también se les conoce, tienen piel “que debe sentirse como un bolso de cuero fino”, dijo Young-Johnson. “Son perros que prácticamente están desnudos de pies a cabeza”.



Mantiene suave la piel de sus perros con una serie de productos, incluyendo un exfoliante especial y humectante provisto por una empresa de accesorios para mascotas que tiene un arreglo especial con uno de sus xolos.



“Es portavoz de su línea para perros sin pelo”, dijo Young-Johnson.



Después están los chinos crestados, el Rodney Dangerfields del mundo canino. La falta de respeto quizá se relaciona con la desnudez de sus cuerpos, a menudo con pecas, que contrasta vívidamente con el pelo despeinado que tienen en la cabeza, así como el pelo esponjado que tienen en los pies, lo cual les da una apariencia frenética.



Su reputación no ha mejorado pues el perro con el título del Perro Más Feo del Mundo, un perro ciego de 17 años llamado SweePee Rambo, es una mezcla de chino crestado y chihuahua.



Los dueños insisten en que SweePee Rambo difícilmente representa a esta raza. “No era un chino crestado puro, era demasiado viejo y no lo cuidaban bien”, dijo Taylor Potter de North Bergen, Nueva Jersey, cuyo crestado chino, Morgan, participó en la competencia de agilidad en Westminster.



Young-Johnson, quien también cría chinos crestados, dijo que a los dueños no les gusta hablar del exceso de pelo.



“Casi todos los chinos crestados tienen algo de pelo en sus cuerpos en alguna forma o en algún lugar”, dijo. “Es difícil criar a un perro con adornos largos -pelo en la cabeza y las patas- cuando no tienen nada de pelo”.



Así que los dueños usan trucos astutos de depilación.



“Es un secreto”, dijo Young-Johnson. “No sabrás cuánto pelo tiene mi perro en el cuerpo. Haré que sea perfecto el día de la exhibición”.



Aun así, un perro sin pelo que participa en un concurso de belleza es un concepto extraño.



“No necesariamente tenemos una postura en cuanto a la falta de pelo… creemos que los perros son absolutamente maravillosos”, dijo Brandi Hunter, una portavoz del American Kennel Club, que tiene la decisión final en cuanto a qué razas pueden competir en Westminster.



Aun así, puede ser sorprendente toparse con un perro sin pelo, en especial si no estás preparado. “La gente cree que están enfermos”, dijo Young-Johnson.



“Se requiere de buen gusto y cierto tipo de clase para apreciar la apariencia única de un crestado chino”, dijo Parker, quien es propietaria de algunos de estos perros, además de sus terriers americanos sin pelo (“A mí me gustan los perros sin pelo”, dijo).



Sin embargo, lo más extraño es esto: algunos perros sin pelo tienen pelo.



Los crestados chinos con pelo se conocen como borlas. Los xolos con pelo se conocen como xoloitzcuintles con pelaje. Pero también hay un tipo de terrier americano sin pelo (esto podría parecer un oxímoron) que se conoce como terrier americano sin pelo con pelaje.



Estos perros son reconocidos por todas las instituciones caninas más importantes y se aceptan como miembros legítimos de la raza sin pelo, a pesar del hecho de que sí lo tienen.



Parker no se la cree. “Yo opino que un terrier sin pelo con pelo es un rat terrier”, dijo. “Si tengo un terrier sin pelo, no debe tener pelo”.