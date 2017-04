Alistan vacaciones para funcionarios

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El lunes 10 de abril, empleados municipales saldrán de vacaciones reincorporándose hasta el lunes 17 del mismo mes; las áreas operativas dejarán guardias para seguir atendiendo a la ciudadanía.



De acuerdo con la oficial Mayor, Wendy Muñoz, el siguiente lunes los empleados de la Presidencia Municipal, tanto centralizados como descentralizados tienen el derecho de salir de vacaciones por la ‘Semana Mayor’ o ‘Semana Santa’.



No obstante, recalcó que este asueto es para los trabajadores administrativos, pues los operativos deben dejar sus guardias para seguir ofreciendo el servicio a la ciudadanía.



“A las áreas se les informa para que ellos tomen las medidas necesarias, hagan las guardias, porque no todas las áreas pueden cerrar, básicamente son las áreas que son muy administrativas, todas las áreas operativas se quedan para seguir dando atención al ciudadano”, comentó.



Áreas como la Policía Municipal, Protección Civil, Tránsito y Policía Vial, Fiscalización, Servicios Municipales o el área de ingresos de la Tesorería Municipal, seguirán atendiendo a las personas.



“Todo lo que requiera operatividad con el ciudadano no se puede detener”, dijo.



Añadió que de los 2 mil 800 trabajadores, son alrededor de 400 los que realmente disfrutan del periodo vacacional.



Será hasta el lunes 17 de abril, que todas las áreas de la Presidencia Municipal se reintegran a sus actividades laborales de manera cotidiana.