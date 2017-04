Difieren opiniones de horario

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Algunos celayenses consideraron que el horario de verano les hace rendir más al día, mientras que otros opinaron lo contrario; lo cierto es que a nadie tomó por sorpresa.



Ayer que inició el Horario de Verano y con el cual se adelantó una hora el reloj, am platicó con algunos celayenses al respecto.



Las opiniones fueron encontradas, pues hay quienes gustan de este horario y otros que incluso ‘lo detestan’, pues sienten que se les roba una hora de sueño.



“No me gusta, me siento muy acelerada, siento que duermo menos y rinde menos el día”, dijo al respecto Maritza Lara.



“No estoy de acuerdo, hacen vivir más rápido”, comentó Pedro Medina.



“Como que te roban una hora de tiempo”, expresó José Reyes Ramírez.



En el extremo, contrario se encuentra María Eugenia Mosqueda.



“Rinde más el día, aunque al principio siento que me desmañano”, confesó.



“A mí me gusta más, rinde más el día”, dijo Edith Gutiérrez.



Ermelinda Cruz mencionó que apenas y comienzan a acostumbrarse al cambio de horario cuando termina y regresan al anterior.



Pero, en general, los celayense coincidieron en que es cuestión de dos semanas o tal vez un mes para acostumbrarse a este horario.



Lo cierto es que a nadie tomó desprevenidos, pues aseguraron que con antelación estuvieron informados por medio de Internet sobre el cambio de horario.



Además, los dispositivos inteligentes como teléfonos celulares, computadoras o tabletas se actualizaron automáticamente al nuevo horario, por ello, no se vieron retrasados en sus actividades diarias, como ocurría anteriormente.