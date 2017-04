Preparan encuentro de leyendas del futbol

CECILIA CORNEJO ARTEAGA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO Publicada el

San Miguel de Allende será la sede del encuentro de fútbol de ex futbolistas profesionales americanistas quienes se enfrentarán a un equipo local.



El encuentro futbolero se desarrollará en estadio municipal José María Capi Correa, de esta ciudad.



La cita será este próximo 29 de abril, donde ex jugadores americanistas entre ellos Chuy Mendoza, Misionero y Kikin Fonseca estarán visitando esta ciudad.



Durante la rueda de prensa de este evento futbolero, Alfredo Orduña quien encabeza la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), dijo que ya se había tenido un acercamiento con el arquero Jorge Campos quien también será parte de este partido contra un equipo local.



El jugador Chuy Mendoza, estuvo presente en la presentación del evento, que se llevó a cabo en la Plaza Luciérnaga.



Expresó estar muy contento de ser parte de este proyecto así como de visitar esta ciudad.



Algunos de los jugadores confirmados a través de mensajes en vídeo expresaron su contento por participar y agradecieron al gobierno municipal por la invitación al eventod deportivo.



“El fútbol en San Miguel está presente”, coincidieron los ex futbolistas.



La cita es este próximo 29 del mes en curso, comenzando en punto de las 4 de la tarde para realizar el partido.



“Se estará informando cuantos más ex futbolistas estarán participando”, agregó Orduña.



Al finalizar la rueda de prensa, se realizó la firma de autógrafos momento que los sanmiguelenses disfrutaron con el jugador americanista Chuy Mendoza.