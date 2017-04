La Olla: La cargada por Diego

Veinte alcaldes alineados

Diego Sinhué Rodríguez va derecho y no se quita en el camino a la candidatura del PAN a Gobernador.



Luego de la jornada electoral interna del 11 de diciembre, en la que obtuvieron un importante número de consejeros estatales y nacionales, ayer el grupo “dieguista” se reencontró en un desayuno privado.



Muy cuidadosos en las formas nadie de los asistentes llegó con el ánimo matraquero de aplaudir a Diego (Secretario de Desarrollo Social del Estado), pero eso no hace falta, todos los convocados saben bien que de lo que se trata es de cerrar filas como corriente interna para lo que venga en la definición de la candidatura a Gobernador.



Hoy, por primera vez en Guanajuato, el candidato es probable salga de una designación y no elección. Pero los criterios de lo que el partido echará mano para definir ese ‘dedazo’, hoy aún nadie las conoce.



El senador Fernando Torres Graciano tampoco quita el dedo del renglón, y peleará hasta donde tope.



Los bloques azules están tan claramente definidos y ayer cada quien pintó su raya. Los dieguistas armaron su evento y Fernando y parte de los suyos, a la misma hora, estuvieron en el Parque La Alameda de Silao para acompañar a la secretaria de Acción Juvenil, Briseida Magdaleno, a su Informe.



La diferencia es que el evento en Silao fue institucional del partido, con la presencia del presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz Chico. Y el de León fue la convocatoria de los afines a Sinhué Rodríguez, muchos de ellos alcaldes y legisladores que bien recibieron ambas invitaciones y tomaron la decisión de mejor asistir a cerrar filas con ‘su gallo’.



La convocatoria de Diego fue importante, unas 250 personas en el salón Giardino del bulevar Francisco Villa, en León. Por el lugar pues tampoco tenían la intención de esconder su encuentro, que, aunque privado, pudimos desde la puerta seguir algunos de los detalles. Ya no hace falta destapar lo que está destapado.



La mejor señal para Sinhué fue la asistencia de 20 de los 26 alcaldes que tiene el PAN.



También sirvió, como lo dijo Diego, para arropar a los que la elección de consejeros en diciembre no les favoreció, uno de ellos el diputado local leonés, Éctor Jaime Ramírez, a quien después le ‘sobaron el chipote’ con el respaldo del Gobernador y del Comité Nacional para incluirlo al Consejo Nacional. Ya es historia pero Éctor, fiel a Márquez, sufrió un raspón que sana, por eso ayer habló de la disciplina.



Hasta el final de la hora y 30 minutos que duró el encuentro se quedaron los alcaldes. Del corredor industrial pasaron lista: Ricardo Ortiz, de Irapuato; Ramón Lemus, Celaya; Toño Arredondo, Salamanca; Ysmael López, San Francisco del Rincón; Juventino López, de Purísima del Rincón. Y la bienvenida a cargo del de León, Héctor López.



La batuta del evento la tomaron dos diputadas federales por León: Alejandra Gutiérrez Campos y Alejandra “La Wera” Reynoso. Ambas sueñan con aparecer en la lista para el Senado, sólo llegará una.



Héctor, las alejandras y Diego Sinhué, insistieron en el mismo mensaje: la unidad del partido.



Nadie nombró con nombre y apellido a su rival interno (Fernando Torres) pero Diego sí aprovechó para pedirles que no respondan ataques en las redes sociales, en medios, ni en ningún lado, que amor y paz.



El enemigo (político) está afuera, no adentro, dice Diego, pero en la real política, la verdadera contienda se va a librar en la definición de la candidatura panista, en la constitucional la ventaja, hoy, es amplia.



No faltó el dirigente de taxistas de Línea Dorada, José Luis Guerrero, alfil de las campañas azules.



De los diputados federales, además de las alejandras, Erandi Bermúdez, de Pénjamo; y René Mandujano, Acámbaro. Y de los locales: Éctor Jaime, Angélica Casillas, Verónica Orozco, Sagrario Villegas, Araceli Medina, Alejandro Flores Razo y Estela Chávez. Están muchos, pero no todos.



También asistió la hermana del Gobernador, Noemí Márquez, regidora en Purísima.



En Silao, Fernando Torres arrancó también nutridos aplausos del auditorio de mayoría juvenil azul.



Ahí estuvieron el alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel; los diputados federales, Miguel Ángel Salim Alle, Ricardo Sheffield Padilla y Ariel Corona Rodríguez; la diputada local, Beatriz Hernández Cruz, así como el director del Instituto de la Juventud de Gobierno Estatal, Jorge Romero.



Las pre-campañas son en enero y febrero 2018, pero Diego y Fernando ya están en el arrancadero.





“Yo no estuve en el accidente”

Por si algo faltaba en la tragicomedia del choque del secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda del cual culpó a sus ex escoltas, el pasado 19 de febrero, ahora resulta que uno de los señalados impugnó al ser dado de baja y se defiende con la verdad: yo no participé en el accidente.



La explosión de Galaxias del Parque fue determinante para que saliera a la luz que el ex escolta Rafael de Jesús González Ramírez aún seguía en la corporación policíaca al ser fotografiado por medios de comunicación.



A simple vista algo no cuadraba en este asunto y las primeras declaraciones de la Oficial Mayor, Wendy Muñiz Carreño, para justificar que todavía estaba trabajando, al afirmar que todo llevaba un proceso y tenía que respetar sus derechos laborales, no ayudaron a esclarecer el tema.



Sin embargo, desde un principio el tema ha sido tratado con ligereza, al buscar deslindar al secretario de Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, quien en un principio se le involucraba de estar presente en el accidente, pues circuló un video en el que aparece en el lugar del accidente una persona muy parecía al funcionario, al grado que casi todo mundo en Presidencia Municipal afirma que era él. Por ello la oposición pedía que para zanjar cualquier duda se mostraran los videos de las cámaras de vigilancia que hay en la zona para demostrar que no estaba en el lugar, pero resultó que no habían registrado nada.



Luego de que se fotografiara al ex escolta trabajando, el Secretario de Seguridad Ciudadana, cómo si no tuviera más problemas, tuvo que salir a aclarar el tema e informar que el escolta impugnó la sanción que le interpuso la Comisión de Honor y Justicia siendo el único que lo ha hecho de los más de 70 elementos que han dado de baja.



Este caso dista mucho a como se manejó con el ex director de Desarrollo Social, Raymundo López quien en agosto de 2013 se vio involucrado en un altercado vial cuando permitió que uno de sus asesores manejara en estado de ebriedad en un automóvil oficial. En cuestión de días al entonces Director se le suspendió cuatro semanas y tras varias presiones no le quedó de otra más que renunciar, aunque luego se supo que lo despidieron y hasta demanda laboral presentó.



Lo que se comenta al interior del Gobierno Municipal es que cuando el ex escolta supo que iba a ser cesado, se apresuró a la impugnación. Y es que, si así fue, lo más seguro es que efectivamente, no haya estado en el lugar del percance. Aunque todo apunta a que se señala al débil para proteger al de mayor nivel jerárquico, la sociedad espera que salga a la luz el nombre del verdadero responsable.





Sin hombre fuerte

Dicen en la Presidencia que el alejamiento del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo con su primer regidor, Israel Herrera, es más claro que el agua.



El rompimiento se habría dado por varios abusos de confianza de quien fuera la persona más cercana al Presidente. Y es que como Presidente de la Comisión de Transporte dicen que hay muchas quejas de los transportistas porque hay acusaciones que van desde incompetencia para impulsar la modernización del transporte, hasta que acepta apapachos económicos de algunos transportistas, así como comidas en restaurantes caros.



Como ya habíamos adelantado, todo llegó a oídos del gobernador Miguel Márquez, quien le ‘aconsejó’ a Ramón separarlo de la Comisión. Ese hecho, aunado a los escándalos por sus excesos en restaurantes y hasta en alcoholímetros, ha llevado a Israel Herrera a convertirse de ser el hombre de confianza de Ramón Lemus y líder de la bancada panista en el Ayuntamiento, a ser un verdugo político. Tal fue el enojo del Alcalde, que no sólo lo quitó, sino que ya no lo invitan ni a las juntas de precabildo del PAN.



A ese distanciamiento con ‘su hombre fuerte’ hay que sumarle lo ocurrido con Francisco Montellano Rueda, el secretario del Ayuntamiento, quien debería tener la legitimidad y calidad moral para negociar con todas las fuerzas políticas del municipio, grupos sociales y sectores organizados, por lo que pareciera que Lemus Muñoz Ledo cada vez se va quedando más solo en su lucha por la gobernabilidad y desde luego en sus pretensiones de reelección.



Incluso hablan de que alguna vez dicen pensó en impulsar para sucederlo a Montellano Rueda o a Israel Herrera y al quedarse sin cartas ya sólo le queda su hermano Luis Guillermo Lemus. Se acercan los tiempos en los que se sabrá si el Alcalde se anima a buscar la reelección, si impulsa a alguno de sus cercanos o si de plano los panistas mejor ven para otro lado.





“En pañales” demanda de ex Jurídico

El director Jurídico Municipal, Ignacio Ramírez Valenzuela aseguró que la demanda interpuesta por su antecesor José Guadalupe Mendoza Gasca aún está en proceso. A mediados de enero de este año, se dio a conocer que el ex director Jurídico Municipal, José Guadalupe Mendoza Gasca, demandó al Gobierno Municipal exigiendo el pago de 5 millones de pesos por presunta falta de pago de servicios cuando se desempeñó en el cargo.



“El proceso de José Guadalupe Mendoza Gasca está prácticamente, por decirlo en una expresión coloquial, en pañales. Aún no hay una resolución, ni siquiera se han podido desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, estamos ahorita en ese contexto”. Explicó que Mendoza Gasca interpuso un recurso de ‘falta de personalidad’ que se le concedió en primera instancia, pero eso no significa que ya esté terminado el juicio.



Comentó que en algunos medios de comunicación se ha manejado que el caso ya se perdió, lo cual desmintió, “todavía no hay ninguna resolución que toque el fondo del asunto; no ha avanzado en estricto sentido”, aseveró.





Tercer Cinturón Irapuato

Quienes al parecer andan muy interesados en la obra del Tercer Cinturón Vial de Irapuato son los dueños de Arrendadora y Constructora Maya, S.A. de C.V., y Urbanizadora Caba, la empresa que estuvo encargada de la sexta etapa del Cuarto Cinturón.



Y es que el lunes 27 de marzo, durante la presentación del proyecto que hizo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ante los empresarios de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (EVMAC), los empresarios de la construcción estaban presentes y muy atentos.



Arturo Rocha Lona, director de Obras Públicas, ya dijo que será una sola constructora la que se aviente la bronca de las 10 etapas que comprende la rehabilitación del Tercer Cinturón, una obra de aproximadamente 300 millones de pesos.



La empresa, originaria de Irapuato, tiene la experiencia con el Cuarto Cinturón aunque pidió prórrogas y al incumplirlas tuvo que pagar una multa, de algo así como 300 mil pesitos.



La crítica de las multas tan bajas por varios meses de retraso le caló al secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda, quien aseguró que la obra se acababa rapidito en diciembre del 2016, pero no fue así.



Ahora, el Alcalde irapuatense les da de plazo para terminar estas 10 etapas para mayo del 2018.



Al parecer la licitación, que será local y no nacional, se lanza ya a principios de abril, dijo Rocha Lona, siendo muy probable que ésta sea la empresa elegida.

Regidor vs. Alcalde

Y otra vez el regidor David Muñoz no consiguió el respeto del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, quien no se ha cansado de llamarle mentiroso ahora que el priísta hizo una visita a los comerciantes del Tercer Cinturón, quienes antes de pedir una rehabilitación de las vialidades, exigen seguridad, o al menos eso dicen los videos que Muñoz replicó en redes sociales.



Pues Muñoz está sólo remando contra corriente pues ni su fracción, que está entre blanquiazul y entre perdida, ni el partido, han sabido apoyarlos, bueno, no han querido.



Y ese es otro tema, porque en una reunión a la que se dieron cita los priístas, en un conocido restaurante, convocada por la diputada Arcelia González, al partido le llovió sobre mojado.



Y es que los militantes le hicieron ver a la diputada Arcelia y a la secretaria general del Comité Directivo Municipal, Karen Guerra Ramírez, que nomás no dan una.



El ex presidente del CDM del PRI, Valente Guerrero, señaló que no han sabido ser oposición, dejando que exalcaldes del tipo de Sixto Zetina se fueran sin castigo.



También, se acusó al partido de olvidar a las comunidades, ‘de menos para ganar votos’ parecía que quería decir Maru Rojas cuando señaló que Lorena Alfaro andaba dando tinacos y tejas en la zona rural.



A Guerra Ramírez le tocó apechugar y reconocer que para el 2018 la tienen difícil, sobre todo cuando a nivel nacional se habla de que el Presidente Enrique Peña Nieto es más una carga que una ayuda para el partido.



Aunque habrá de hacerse una última reflexión, ¿por qué cuando toca el trabajo duro sólo los dirigentes tienen la culpa? Pero cuando toca repartir curules todos son el partido. A pesar de los esfuerzos del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, y sus cuatro jefes de Seguridad, la delincuencia en Irapuato no cede, y apenas “tapan un agujero”, cuando ya se destapó el otro.