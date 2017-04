Acribillan a 4 y dejan 6 heridos

REDACCIÓN Publicada el

Un total de cuatro personas muertas y seis heridas, fue el resultado del ataque ocurrido en el interior de un bar ubicado en la colonia Linda Vista, en Celaya. Uno de los fallecidos fue encontrado sin vida afuera de una clínica particular.



De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la región “C”, durante el ataque fueron dos hombres y dos mujeres los que perdieron la vida. Una fue localizada en el exterior del establecimiento.



La otra mujer, de 24 años, murió cuando recibía atención médica en el Hospital General, mientras que el primer hombre, de 35 años, falleció en una clínica particular. El segundo fue localizado sin vida sobre la calle Ferrocarril Central.



Sobre las seis personas heridas se estableció que fueron llevados al Hospital General y a tres sanatorios privados.



Sobre los hechos se estableció que ocurrieron a las 12:10 de la noche del domingo, cuando se reportaron varias personas heridas por arma de fuego en la calle Salvador Ortega casi esquina con Rosa, en un bar denominado El Canaca.



Al sitio llegaron varios hombres armados, quienes comenzaron a disparar en contra de las personas que se encontraban en el lugar.



Después del ataque, los responsables se fugaron y hasta el lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, SOS y UCEME.



Poco después se reportó la muerte de un hombre y de una mujer que habían sido trasladados, por lo cual el Ministerio Público tomó conocimiento. En la zona se hallaron casquillos percutidos de un arma larga.



Cinco horas después del suceso, se localizó un hombre sin vida sobre la calle Ferrocarril Central, de la colonia Bajío de las Américas, a unos metros de las vías del tren.



Al acudir elementos de la Policía Municipal al exterior de un gimnasio y a un costado de una clínica particular, encontraron tirado boca arriba a una persona semi-desnuda, el cual sólo vestía un bóxer y estaba tapado con un cobertor.



En las primeras pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se estableció que dicha persona había ingresado herido al sanatorio cercano proveniente de los hechos en donde fue atacado el bar La Canaca en la colonia Linda Vista.



Por el hallazgo, la calle fue cerrada por la policía en tanto que el personal de Servicios Periciales recababan indicios y el cuerpo era levantado para su autopsia de ley.