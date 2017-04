Familia de Adame sufre fuerte accidente en Guanajuato

AGENCIA REFORMA Publicada el

La actriz Mary Paz Banquells y sus hijos sufrieron un accidente automovilístico en la León-Celaya, a la altura de este último municipio, que los mantiene en terapia intensiva, reveló la actriz Karina Duprez, amiga de la familia.

Banquells, ex pareja del actor Alfredo Adame, iba a ser sometida anoche a una cirugía de clavícula y de otros huesos, de acuerdo con Duprez.

"Me avisó mi hija, que es amiga de ellos, fue en León, Guanajuato, chocaron ayer en la noche (sábado), están en un hospital en León, iban a operar a Mary Paz, a los niños ya los operaron y están en terapia intensiva. Pero se reporta que fue un accidente grave", respondió Duprez ayer vía telefónica.

Pero la actriz no pudo confirmar si los tres hijos de Banquells y Adame resultaron lesionados.

Banquells y Adame, quienes viven desde tiempo sin hablarse debido a varios conflictos entre el actor y la familia de Banquells, procrearon tres hijos, Alejandro, Sebastián y Diego.

Duprez alertó a sus contactos en Facebook para que se unieran con ella en una oración para la familia.

"Queridos Amigos: les pido una oración para nuestra querida Mary Paz Banquells y sus hijos quienes sufrieron un grave accidente! Dios con ellos!", escribió Duprez en su cuenta.

Gente contactó a Rocío Banquells, hermana de Mary Paz, pero no quiso dar detalles de lo sucedido.

"Sebastián quedó a media carretera"

Aunque sí estuvieron en terapia intensiva, Diego y Sebastián, hijos de Alfredo Adame, están fuera de peligro y se espera que este lunes pasen a habitación, informó el conductor.

La actriz Mary Paz Banquells, ex esposa de Adame, y los hijos de la pareja tuvieron este fin de semana un accidente automovilístico en la carretera León-Celaya.

En entrevista para el programa Hoy, el también actor dijo que Sebastián, uno de sus hijos, salió disparado de la camioneta de su familia, debido a que no llevaba cinturón de seguridad.

Diego, quien, de acuerdo con Adame conducía el auto, tuvo una pequeña fractura de cráneo, mientras que Mary Paz una fractura de clavícula y luxación en una de las manos.

"Sebastián y Diego sí estuvieron en terapia intensiva. Estuvieron conscientes siempre. Hoy pasarán a su habitación. Fue impactante, estaban vendados de la cabeza, sangrando.

"Se voltearon, fue la pura camioneta, y traileros se bajaron, los asistieron, Sebastián había quedado a media carretera, tirado en el piso".

El histrión explicó que su hijo Diego le reportó la semana pasada que la camioneta tenía problemas, por lo que la llevaron a reparación, pero, aparentemente, hubo un error y esto ocasionó el accidente.

"Había problema con dos grapas, una no la tenia y la otra estaba fuera de lugar. La llevó el jueves (al taller) y le pusieron las grapas y, por un error lamentable, la persona le soldó una 'U' para que no se movieran las grapas, pero se destempló, no la volvieron a templar y con la carga, la carretera, se tronó la muelle".