OFICIAL: Camila Sodi y Chicharito terminan su relación

La actriz Camila Sodi reveló en una reciente entrevista que no pudo continuar su relación amorosa con el futbolista Javier “Chicharito” Hernández.



Adela Micha platicó con Sodi para la revista “Vanity Fair”, en cuyo portal se puede apreciar el video de la charla.



Sodi inició la plática hablando del acoso de los medios que ha enfrentado desde que tenía 13 años. “La Camila Sodi que crearon los medios no soy yo”.



Comentó que decidió hablar por ella y sus hijos y por la gente que ha sufrido de "bullying".



Recordó el reciente incidente que vivió en la presentación de su obra de teatro “El otro lado de la cama”, en donde se disculpó con sus compañeros por la atención que recibió por su romance con “Chicharito”.



Acerca del romance, que se destapó luego de que fueran captados muy románticos en París en febrero, Sodi comentó que ya no continúa la relación y señaló que la presión mediática fue un factor importante.



“Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa fea que no tenía que ver con nosotros”.



“Se inventaron todo un rollo, que si estaba todavía con la ex y que entonces los separé yo, toda una cosa que ni era verdad ni venía al caso”, añadió.



Sodi comentó que el juicio sobre su persona ha sido totalmente erróneo y que ha perdido contratos por lo que se dice de ella y por la percepción pública.