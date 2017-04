Aumentan robos en presas y aldana

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Cientos de habitantes de las colonias Presas de Guanajuato y Ladera de la Aldana, sufren por la ola de robos que desde hace meses se presenta en el lugar, donde según los mismos vecinos, los ladrones vacían casas por completo, pero lo que más los ha dañado es que ahora les están robando los tinacos y depósitos que utilizan para almacenar agua.



“La verdad ya no sabemos que hacer y no hay vigilancia, si reportas algo, la Policía no viene y ahora ya no se conforman con abrir las casas y vaciarlas por completo, desde hace como un mes se están llevando los tinacos y depósitos de agua”, dijo el presidente del comité de vecinos de Presas de Guanajuato, René Estrada Marmolejo.



Entre los vecinos, la situación ha generado un gran descontento, pero también temor, ya que lo mostrado por los ladrones evidencia que no les importa dañar a quien sea y como sea, pues roban a gente pobre que carece de lo más elemental para sobrevivir.

Más información en su edición impresa a.m. Guanajuato.