Desmienten fraude en Santuario Santa Rita

Dueños de la empresa Constructora e Inmobiliaria Igoal S. A. de C.V. desmintieron las acusaciones de colonos de Santuario de Santa Rita, sobre la situación en el fraccionamiento.



Con croquis de las instalaciones de agua potable, luz, escrituras y permisos, entre otros documentos, mostraron el cumplimiento que han dado para mantener en regla el condominio de terrenos.



“Lo que sale es una mentira, una información que les entregaron un grupo de personas”, afirmó Eugenio Espinosa Betancourt, encargado del área de comunicación de la empresa, acompañado de los dos socios: Ignacio González Álvarez e Ignacio González Durán.



“El condominio tiene apenas 10 años todo su proceso (desde su construcción), y nos llevamos alrededor de 4 años con todos los trámites administrativos y hasta después viene la operación de preventa”, explicó.



El condominio tiene 23 clúster que se vendieron a alrededor de 900 personas, de las cuales 478 ya cuenta con escrituras realizadas por diferentes notarios. El resto se encuentra en proceso de pago de su lote todavía.



Cuando el desarrollador busca vender el lote “los servicios que se ofrecen es que hay conexión de luz. No hay (servicio de) luz porque vendes lotes y cada propietario se encarga a hacer su contrato. Igualmente del agua potable, hay agua en un pozo, un tanque elevado que va a surtir a todas las propiedades pero cada uno hace su contrato con SAPAF (Sistema de Agua Potable San Francisco del Rincón)”, indicó Eugenio Espinoza.



Detallaron que los pozos de donde se toma el agua para el abastecimiento cuentan con las normas para ser potable, ésto de acuerdo a un certificado emitido por un laboratorio y del cual am tiene una fotografía.



Los análisis clínicos del laboratorio, aseguran, muestran que el agua que surte al condominio cumple con las normas requeridas para su consumo y demuestran que no está envenenada.



Sin dicho certificado el fraccionamiento no habría podido obtener el convenio CDI/2014-03 con SAPAF, para que se diera el servicio al interior de los condominios.



De acuerdo con los socios existe un Reglamento Interno del Condominio que también presentaron a am, en donde una de las exigencias es que cada uno de los dueños de los terrenos debe instalar un biodigestor en su lote.

Escrituras

Vecinos acusaron que a más de 10 años que adquirieron su lote no se les han escriturado. Los socios del fraccionamiento indicaron que apenas en 2011 los primeros clientes terminaron de pagar sus terrenos y en todo caso, son ellos los que deben comenzar el trámite de escritura.



Actualmente cuentan con un expediente que tiene 478 propiedades escrituradas por notarios como Jorge Humberto Carpio, Jorge Arturo Cepeda y Mariano González Leal, entre otros.



“Esa es una calumnia, ahí está la prueba. Cuando lo liquidan ya pueden escritura, el resto está en el proceso de pago. Hay una cosa, muchas veces cuando acaban de pagar no lo hacen, cada quien decide cuándo escriturar”, señaló Ignacio González Álvarez.

Demandan

La empresa ya presentó una demanda por difamación por las lonas que colonos inconformes han colocado, acusando presuntos incumplimientos de la empresa desarrolladora.



“Aunque tengan su derecho de vivir ahí, no tienen derecho de perjudicar de esta manera, y además están perjudicando a los que quieren vender”, informó Eugenio Espinosa.



También los socios aceptaron que hay unas 40 denuncias contra la empresa que se quedaron en Justicia Alternativa ya que no se ha comprobado lo que acusan, como el incumplimiento de servicios, entre otras cosas.



Igoal S.A. de C.V. envió un boletín a finales de marzo en donde entregaron una copia a los colonos del croquis donde se señalan las instalaciones de luz y agua, para que verifiquen que sí las hay, pero cada uno debe hacer su contrato para obtener el servicio.