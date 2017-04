Preocupa salir por la noche en Parque del Amor

FRANCISCA ZARAGOZA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Entre las calles Rufino Tamayo y calle Nazaret, en la colonia Jardines de Oriente, se encuentra el Parque del Amor, denominado así por vecinos y visitantes.



El parque de Jardines de Oriente destaca por su tranquilidad, limpieza y seguridad, ya que cuenta con vigilancia.



“Entre los mismos vecinos nos preocupamos porque luzca bien”, comentó un comerciante de la colonia.



Los vecinos acuden al parque para correr y ejercitarse por las mañanas. También es común ver ahí a visitantes, paseando a sus perros, o a niños jugando con sus pelotas y bicicletas.



Incluso, hay gente que pasa en sus vehículos y se detiene a sentarse en algunas de las banquitas, pues aseguran que con el clima caluroso, la sombra de los árboles es perfecta.



Sin embargo, por las noches, el ambiente del parque cambia, pues se llena de parejas de jóvenes.



“En la noche, ya no me gusta que mis niños salgan a jugar, porque está muy oscuro y ver a las parejitas es muy incómodo”, platicó una vecina.



A pesar de que en la colonia los robos no son frecuentes, algunos vecinos se preocupan por los enamorados que acuden al parque, pues con los árboles, éste se vuelve una zona muy oscura y perfecta para sacarle un susto a cualquiera.