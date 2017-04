Se agrava en el estado falta de agua potable

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

“No les he negado, jamás, un pozo a nadie, jamás. Podrán vivir sin luz, podrán no tener otro servicio, pero no dejar de tener agua, ése ha sido mi compromiso y a nadie le hemos negado… la oportunidad de hacerlo junto con ustedes alcaldes, la oportunidad de llegar a ellos”.



Ésas fueron las palabras expresadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez, durante su V Informe de Gobierno, el pasado 2 de marzo… pero la historia es distinta para la comunidad leonesa de Guadalupe Victoria, donde la gente lleva tres años sin agua.



“Para bañarnos es a botesazos (sic), porque ya ni el tinaco, ¿de dónde agarramos agua?”, comenta María Gisela Hernández, ama de casa y madre de un hombre y cuatro niñas, la menor de siete años y la mayor de 14.



Cada semana tienen que llenar decenas de botes para poder tener el abastecimiento que agua que necesitan, pagando 90 pesos cada vez que requieren de una pipa.



Lavar la ropa y los trastes es sólo parte de su viacrucis, el problema real es bañarse, pues tienen que calentar el agua con leña y bañarse en las tardes por el tiempo que implica asearse de ese modo.



Dado que no tienen un espacio para almacenar el agua de una semana, recurren a botes de cualquier tipo que dejan fuera de su vivienda.



Durante los primeros meses sin agua, la esperanza estaba presente, pensaban que sólo se tenía que “escarbar nuevamente el pozo, (pero) ya con el tiempo estuvimos viendo que no… antes gastamos más de lo que era, y ahorita nos hace falta”.



Al tercer mes, se dieron cuenta de que el agua no regresaría y su desesperación crecía por la falta de servicio de pipas en la comunidad, por lo que tenían que ir a conseguirlas, “duraban a veces hasta una semana, dos semanas en venir a traernos el agua”, indicó.



Con el tiempo, los propios habitantes de Guadalupe Victoria vieron el negocio potencial y se hicieron de pipas para vender agua a sus vecinos, según comentó María Gisela.



Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), citados por el Gobernador durante su informe, indican que 96 de cada 100 habitantes tienen sistema de agua potable.



Sin embargo, los datos del mismo Consejo indican que el porcentaje de viviendas sin acceso al agua ha incrementado de 3.2% en 2012 a 4.2% en 2015, es decir, que se tienen 245 mil personas sin acceso al agua potable.



A decir de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), el porcentaje de carencia se debe al incremento de asentamientos irregulares, principalmente en León, Irapuato y Celaya.



“El crecimiento de colonias irregulares hace que sean nuevos retos, recordemos que nosotros no podemos meter servicios a una colonia irregular (...) este incremento también es por una explosión demográfica que ha tenido el estado y la ciudad en este último tema”, señaló.

Crece población en colonias irregulares

El director general del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) de León , Amador Rodríguez Ramírez, explicó que la irregularidad y la carencia del servicio de agua, “sí va estrechamente relacionado porque lo que se regulariza, prácticamente todos los casos, inmediatamente se le introducen servicios”, dijo.



Sin embargo, indicó que no ha habido un incremento de asentamientos irregulares en recientes años, salvo dos casos, “uno en la zona de Las Joyas y el otro es el caso de Piedra Azul del Bajío, de la invasión que ha sido muy famosa”.



De los 275 asentamientos que se tienen registrados, sólo 85 están consolidados, es decir, tienen una población considerable, el resto, no llegan ni a 5% de los predios habitados.



La problemática, aseguró Rodríguez Ramírez, no es la proliferación de nuevos asentamientos, sino la población de los existentes.



Mientras que en León el Imuvi interactúa con la mayoría de los asentamientos irregulares, no así es el caso de Irapuato, cuyo titular de Imuvi, Gabriel Alcántara Soria, explicó que la mayoría de los asentamientos irregulares corresponden a ejidos, mismos que son manejados por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).



Según sus registros, se tienen 80 asentamientos registrados, de los cuales 31 son ejidales, uno federal y el resto pequeña propiedad. Un total de 15 fueron detectados por el Imuvi de Irapuato, 46 por la Dirección General de Desarrollo Territorial, cuatro han sido regularizados y 15 están en proceso de regularización.



Rodríguez Ramírez, explicó que en el caso de León, “no es que surjan nuevos (asentamientos) sino que llegan a estos fraccionamientos que ya existen, llega más gente (...) Nosotros creemos, de acuerdo a los datos que tenemos, que hay alrededor de 120 mil personas viviendo en irregularidad”, mencionó.



Rodríguez Ramírez explicó que al regularizarse, una colonia generalmente cuenta con servicios, pero en el caso del agua, depende de si SAPAL cuenta con obra de infraestructura para dotar del servicio, cuando no es así, se deben instalar tomas públicas para el suministro.

Pide nuevo pozo

El caso de Guadalupe Victoria es distinto, se contaba con el suministro mediante un pozo comunitario que abastecía a las más de mil personas de la comunidad, según Alejandro Gasca Orta, delegado de Guadalupe Victoria.



“Estábamos esperando la propuesta de que el Municipio nos aportara alguna parte y aquí como vecinos aportar la otra, pero definitivamente nos dicen que es muy tardado ese trámite”.



Pese a pagar predial y sus respectivos impuestos, no cuentan con agua, pese a que la solicitud de un nuevo pozo se le reiteró a SAPAL hace un año y la instancia no ha dado respuesta satisfactoria.



“Ayer, vinieron personas del Municipio, de Desarrollo Rural, y nos dicen que son seis meses, aproximadamente, para que empiecen a gestionar el asunto del agua”, explicó el delegado, agregando que les piden una cuota de 14 mil 600 pesos por toma de agua.



Aunque quisieron hacer su pozo comunitario como antes, el Municipio no se los permitió porque se requieren estudios especializados que sólo pueden ser avalados por el Ayuntamiento.



Martha Cruz Ramírez es otra afectada por la carencia de agua. Ella, junto con sus cinco hijos, dos niñas y tres niños, ahorran semanalmente 200 pesos para ser abastecidos de agua.



“Se ocupa para lavar trastes, para tomar, para bañarse uno, para hacer la comida... porque ahora sí que sin agua uno no hace nada”.



Su familia también calienta el agua en fogón para poder bañarse y beben el agua de la misma pipa, añadiendo unas gotas de cloro, tiene menos botes para almacenar el agua que María Gisela, por lo que gasta más.



Según el delegado de la comunidad, el caso fue ampliamente expresado ante el actual presidente municipal Héctor López Santillana y la promesa de una solución motivó a los colonos a apoyar políticamente al panista, sin embargo, “nos dicen siempre que sí, pero no nos dicen cuándo”.



Enedina Pachuca Castro, ama de casa y madre dos hijos, recuerda que cuando López Santillana estaba en campaña y llegó a la comunidad, se le explicó el problema a fondo.



“Como que él nos quiere poner a trabajar, de hecho la vez que él vino aquí, nos dijo que si querían un espacio para frutas o verdura fresca, que hagan eso y aquello... si no tenemos agua ¿cómo?, ¿nos va a poner a escarbar el pozo?”



Enedina paga de 40 a 70 pesos por que le llenen su tinaco de 700 litros y un barril de 200 litros que debe durarle hasta que la pipa llegue nuevamente.

Enfrentan carencias de alimento y vivienda

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Humano y Social, aseguró que el rezago alimentario que los datos del Coneval atribuyen a Guanajuato se debe, entre otros factores, a un error en la implementación de la Cruzada Contra el Hambre.



Explicó que la Cruzada emprendida por el Gobierno Federal contempló sólo algunos municipios cuando dio inicio en 2013 y no la totalidad del estado.



“Creemos que esto fue un error, así lo manifestamos en su momento, después, en 2015, el Gobierno Federal recula en esta decisión y hace cobertura total al tema de la Cruzada Contra el Hambre en los 46 municipios, ése fue uno de los motivos por los cuales no se tuvo avance en la cuestión alimentaria”.



La Cruzada en un principio atendió 21 municipios, “creo que ésta fue una de las cosas que provocó no tener este avance”.



Los datos del Coneval contemplan que la carencia por acceso a la alimentación incrementó en 2015, pasando de 22.9% a 26.1%.



En ese sentido, el funcionario dijo que se está revisando la implementación del programa Impulso, cuyas acciones no están siendo contempladas, ya que dicho programa inició en abril de 2016. “No entra en esa medición, es precisamente revisar de qué manera podemos articular todos los programas sociales del Estado”.



Los datos del Consejo señalan también que el porcentaje de viviendas con pisos de tierra también incrementó de 2014, con 1.6% a 2015, con 1.9%.



El titular de la Sedeshu dijo que debido a que el análisis del Coneval es multifactorial, contempla temas ajenos al orden estatal.



“El ingreso no es algo que nosotros podamos de alguna manera tener una influencia directa, porque depende mucho del salario, el salario mínimo no depende del Estado; la inflación de los productos de la canasta básica tampoco está en manos del Estado; la paridad peso-dólar tampoco lo está”.



Explicó que Impulso pretende la atención de más de un millón 100 mil personas que viven en las más de 339 zonas impulso, 90 de las cuales se encuentran en León.



Dicho programa consiste en 142 subprogramas de 21 dependencias estatales que pretenden el beneficio en 3 ejes: personal, familiar y comunitario.