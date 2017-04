Asteriscos

*** ALUMBRADO PÚBLICO



El alcalde Héctor López y el director de Obra Pública, Carlos Cortés, presentan hoy a las 11:00 de la mañana, en el auditorio de la CICEG, el proyecto del nuevo sistema de alumbrado público.



*** INVERSIÓN MILLONARIA



No es cualquier cosa, la inversión es de 540 millones para cambiar a lámparas LED los 60 bulevares, las 16 colonias de altos niveles de inseguridad y los ocho polígonos de pobreza.



*** LICITACIÓN LISTA



Están invitados proveedores interesados, pues se informarán detalles de la licitación. Bien por este proyecto, pero también tendrán que apostar por llevar alumbrado donde ni lo hay.

*** GERARDO Y LA HACIENDA



El viernes el senador Gerardo Sánchez tuvo amplia convocatoria en su natal Salvatierra para inaugurar la Ex Hacienda Santo Tomás Huatzindeo, a la cual se le invirtieron recursos federales por 78 millones de pesos para rescatarla y convertirla en un centro cultural.



* LA INVERSIÓN



Ahí se invirtieron recursos federales por 33 millones en obras de restauración de la ex hacienda, rehabilitación de la Unidad Deportiva, la construcción de acceso y reconstrucción de plaza pública, y 45 millones más para actividades sociales, culturales y recreativas (talleres de coro, bandas de viento, teatro, artes escénicas, además de foros, conciertos, etc.)



* CENTRO CULTURAL



El Senador, en su calidad de Presidente honorario de la Fundación Organizados para Servir A.C. (Fosac), en su mensaje destacó que el rescate del inmueble representa la voluntad y participación solidaria del ejido Congregación de Huatzindeo, que es el propietario histórico del espacio. La titular del centro cultural será la priísta Celeste Gómez Fragoso.



* GRAN FIESTA



Para la apertura echaron la casa por la ventana con las presentaciones artísticas. Hace algunos meses se habló que podría asistir el presidente Enrique Peña y en las invitaciones se anunció a la secretaria de Cultura, María Cristina García; al final asistió a inaugurar el subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Saúl Juárez Vega.



* DIPUTADOS Y ALCALDES



En primera fila estuvieron los diputados locales Lorenzo Chávez, Arcelia González, Lupita Velázquez, Luz Elena Govea, Rigoberto Paredes y el diputado federal David Mercado. De los 10 alcaldes que tiene el PRI lo acompañó la mayoría: Salvatierra, Santiago Maravatío, San Diego de la Unión, Jaral del Progreso, Coroneo, Tarandacuao y Pueblo Nuevo.

*** LEGISLADORES Y FUNDACIONES



De acuerdo a una nota publicada por el periódico Mural en la asignación del presupuesto 2017 se etiquetaron 67 millones a seis organizaciones de las que legisladores, familiares o colaboradores, son presidentes. En la lista aparece la Fundación Organizados para Servir del senador Gerardo Sánchez, a la que se le asignaron 22.5 millones para ocho proyectos.



* EL PÍPILA



La organización Juan José de los Reyes Martínez El Pípila A.C., que Gerardo Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura del Senado, creó en el 2013, también tiene asignados este año 12.5 millones para seis proyectos (restauraciones de templos y ex conventos).



* LA DE VILLARREAL



La fundación “De Corazón por Guanajuato”, fundada por el exdiputado federal sanmiguelense, Luis Alberto Villarreal, y que encabeza su exesposa, Alma Lilia de la Rosa, se le asignaron 2.5 millones para “Proyectos culturales, festivales y exposiciones”.



* CUENTAS CLARAS



Bienvenido el interés por la cultura y el altruismo social de nuestros legisladores. En el caso de los que tienen aspiraciones, como las de Sánchez García por la gubernatura del 2018, tendrá que aclarar cada centavo del dinero público recibido antes de salir a pedir respaldos, si lo hace podrá empezar a andar su camino, pero si no, despertará muy pronto del sueño.



*** JÓVENES AZULES



El Informe de Actividades de Briseida Magdaleno González, secretaria estatal de Acción Juvenil, que presentó el pasado sábado en Silao, mostró una organización en movimiento, que se supone así debieran ser todas, y en todos los partidos políticos, pero sabemos que no.



* BRISEIDA, INFORME



La abasolense destacó el recorrido que ha realizado en su primer año por todo el estado, y habló de proyectos concretos como: el taller Ágora; acciones de solidaridad como el banco de alimentos Maka, la entrega de juguetes el Día de Reyes, el Siembratón 2016; la apertura de espacios para proyectos productivos y artísticos para jóvenes, actividades deportivas.



* HUMBERTO, INVITACIÓN



El presidente estatal del PAN, Humberto Andrade, alertó a los jóvenes que su alejamiento de los temas públicos por el descontento y desconfianza que hay hacia la política, ha propiciado que sean los adultos los que construyan el mundo que les tocará vivir. Y los invitó a participar no sólo para ganar campañas, sino a trabajar todos los días por causas.



* VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL



Andrade Quezada tomó protesta a la estructura del voluntariado de estudiantes de Acción Juvenil, cuyo objetivo será tener un acercamiento en todas las universidades del estado.

*** ARMAS Y REGISTRO



El Senado aprobó una reforma legal para obligar a que los fabricantes de armas de fuego coloquen distintivos que permitan identificar su origen y rastreo a fin de contrarrestar el tráfico ilícito. De acuerdo al Protocolo de la ONU en la materia México está obligado a tipificar como delito la falsificación o alteración de las marcas de armas de fuego.



* FERNANDO EXPLICA



En su calidad de presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, el senador leonés, Fernando Torres, destacó “que este dictamen establece la obligación de las fábricas y establecimientos comerciales que almacenen o vendan armas de fuego, piezas, cartuchos y municiones, de contar con un registro interno, para que estos puedan ser localizados”.

Vandalizan oficina de Miguel Salim



La Oficina de Enlace Ciudadano del diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, amaneció ayer con un boquete en el cristal de la puerta de aproximadamente 30 por 25 centímetros. La chapa de la puerta estaba forzada y abierta, y gracias a que todos los accesos cuentan con barandal no pudieron entrar y no se registraron pérdidas materiales.



Hoy presentarán la denuncia. Se ubica en la calle Donato Guerra casi esquina con Madero, en plena Zona Centro. El legislador lamentó que además la fachada es afectada por graffiti.