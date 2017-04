Descarta discusión de candidatura

FRANCISCO MANCERA Publicada el

El tema de las aspiraciones a la gubernatura del Estado por parte del secretario de la Sedeshu, Diego Sinhué Rodríguez, no se tocó en la reunión del sábado pasado, así lo aseguró el Diputado Local, Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Él habló (Diego Sinhué), no se tocó ningún tema de él (¿sus aspiraciones a la gubernatura?) no, ahí no se tocó, se habló de lo que teníamos que hacer como estar unidos como partido para estar presentes y poder ganar la confianza de la ciudadanía”, dijo el coordinador de los Diputados locales panistas.

El sábado pasado, 20 de los 26 alcaldes panistas de Guanajuato, se reunieron en un evento privado en León.

“Se habló de los retos que tenemos, de que la ciudadanía conozca el trabajo que hacemos, en cuatro vertientes”, afirmó.

A la par de esta reunión, se desarrolló el Informe de Actividades de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del PAN por parte de su dirigente Briselda Magdaleno en Silao, situación que “lamentó”, el Comité Directivo Estatal, sin embargó Ramírez Barba minimizó el hecho.

“Sí se empalmó, pero el panismo en Guanajuato tiene una cantidad inmensa de militantes, son más de 16 mil militantes, habría muchos más que no acudieron a ninguno de los dos, en Acción Nacional la gente va acudiendo a los que así considera”, puntualizó el también doctor.