Asaltan a 25 turistas alemanes en Chiapas

EL UNIVERSAL | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. Publicada el

Un grupo de 25 turistas alemanes y dos guías de turistas de origen mexicano fueron asaltados por encapuchados, a pocos kilómetros de llegar a la localidad de Palenque, denunciaron operadores de empresas turísticas.



Dieron a conocer que el pasado sábado, los turistas y las guías salieron de San Cristóbal de las Casas hacia Palenque, alrededor de las 10:00 horas, pero a la altura del municipio de Oxchuc, un grupo de indígenas encapuchados mantenían un bloqueo carretero, como parte del conflicto poselectoral del pasado 19 de julio del 2015.



Fue entonces que el chofer de la unidad dio marcha atrás para tomar la carretera Panamericana hacia el municipio de Comitán de Domínguez y de ahí hacia Ocosingo, con el fin de llegar a Palenque, lo que representó recorrer 214 kilómetros más y una pérdida de seis horas.



Mary Gramilich, que iba con su madre en la unidad como parte del equipo de guías de turistas, explicó que cuando llegaron a Ocosingo, hacia las 18:30 horas, se encontraron con una patrulla de la Policía Federal, donde el oficial los escoltó hasta Agua Azul.



De ahí, otra patrulla los dio seguridad hasta Misolhá, pero el oficial les comunicó que ya no podía continuar hasta Palenque “porque no era de su jurisdicción”, por lo que los turistas tuvieron que seguir por su propia cuenta, pero el oficial señaló que había llamado a sus compañeros de Palenque para que estuviera al tanto de ellos.



La guía de turistas explicó que cuando la unidad recorría por una pendiente, en mal estado, el chofer tomó un vado que se formó en la vía y fue entonces que aparecieron siete hombres encapuchados, con armas de fuego y cuchillos.



Los hombres que hablaban en chol o tzeltal, procedieron a despojar de sus pertenencias a los turistas, principalmente dinero en efectivo, una cámara y una bolsa de la madre de Mary Gramilich, donde iban tarjetas de crédito, de débito y documentos de identidad.



Uno de los asaltantes intentó quitarle a un alemán su pasaporte pero después de suplicarle que no se llevara el documento, optó por regresarlo.



El chofer fue amagado con uno de los asaltantes con arma de fuego, para evitar que pusiera en marcha la unidad.



Gramilich explicó que 4 o 5 minutos después de los hechos, aparecieron tres patrullas de la Policía Federal, pero los asaltantes ya habían huido hacia el monte.



Después los alemanes y los tres mexicanos interpusieron demanda ante la Fiscalía de Distrito, con sede en Palenque, donde se abrió una carpeta de investigación.



Además se dio parte a la embajada de Alemania en México, para que conociera de lo ocurrido.



El pasado 26 de marzo, el gobierno del estado anunció la puesta en marcha de un operativo en carreteras para inhibir los asaltos, principalmente en la vía San Cristóbal de las Casas-Palenque.