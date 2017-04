Reportan colonos intento de extorsión

KAREN FRAUSTO Publicada el

Habitantes de Purísima del Rincón alertaron sobre un intento de extorción a través de notificaciones de embargo.



Varias personas reportaron al periódico a.m. que dejaron en la puerta de su domicilio notificaciones de un embargo, en las cuales se les daba una fecha límite para depositar a una cuenta bancaria señalada en el documento.



El documento indicaba una cantidad a pagar, sino se procedería a un embargo, el cual también estaba señalado con fecha y hora, que corresponde a la deuda de un crédito que la persona solicitó y no ha pagado.



Se señala que de no pagar un adeudo de más de 7 mil pesos, acudirán al lugar en la hora y fecha que se señala un cerrajero, un actuario y un policía que procederán con la orden de embargo, llevándose las pertenencias que cubran 3 veces el valor del adeudo.

