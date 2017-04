Sube crimen de nivel, llaman a unión social

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Los 11 homicidios ocurridos el domingo en municipios de la región demuestran que el crimen subió de nivel, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados de Celaya, Víctor García Barajas.



Y ante la incapacidad de los gobiernos municipal y estatal, es urgente que la Federación intervenga, agregó.



Los asesinatos ocurrieron en la vía pública y bares Celaya, Cortazar, Apaseo el Alto, Acámbaro y Pénjamo.



“Aquí tienen que intervenir directamente el orden federal. Es necesario para que puedan garantizar la seguridad en la ciudad”, aseveró el abogado.



“Porque ya no se trata nada más de robos y asaltos, estamos hablando de otro nivel, de intervenciones directas de grupos del crimen, por las armas que utiliza”.



García Barajas agregó que tanto el gobierno estatal como el municipal deben de recurrir al ámbito federal, pues la estrategia implementada por éstos no ha funcionado.



De paso, criticó que el Programa Escudo de la Secretaría de Seguridad estatal no ha funcionado.



“Que se cheque bien los permisos que se otorgan a lugares de esa naturaleza (centros nocturnos). Ese tipo de eventos son ataques de mucha violencia.



“De nada sirve el famoso Programa Escudo, ni todo lo que han hecho en la actualidad, se necesita la estrategia directa de la intervención del gobierno federal, punto”, dijo.

‘No podemos dejarle todo a la autoridad’

Ante la creciente violencia en Celaya y los municipios de la región, asociaciones civiles llamaron a la integración de los sectores de la ciudadanía, incluido el Gobierno.



Esto luego de darse a conocer que durante el domingo se registraron en los municipios de la región Laja-Bajío un total de 11 asesinados en centros nocturnos y la vía pública.



En necesario que tanto los gobiernos como la sociedad se sensibilicen ante la situación de inseguridad, sostuvo, Octavio Arvizu Gutiérrez, presidente de Celaya en Movimiento.



“Necesitamos sensibilizarnos, no podemos dejarle todo a la autoridad, también tenemos que participar, número uno en educar a nuestros hijos.



“Y número dos, que el Gobierno tome su responsabilidad, y por parte de su trabajo y cumpla su responsabilidad de lo que se comprometió con la ciudadanía, que es brindarnos la seguridad y salvaguardar nuestro bienes”, señaló.



El también dirigente de la Fundación Dragones, que apoya a jóvenes deportistas, manifestó que es necesario que las leyes se apliquen al parejo.



“Que las autoridades respeten al ciudadano, y que se hagan respetar, y que realmente la ley aplique, no se puede aplicar un día y otro no.



“Yo creo que si hay voluntad política y voluntad ciudadana, se puede, si no hay voluntad de la ciudadanía ni de la parte política, no se arregla nada. Y si no empezamos ahorita al rato va a ser una zona de guerra, no solamente Celaya, sino todo México”, finalizó.