Critica Miguel Ángel Salim Alle a la Policía Municipal

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | ARELI BARRERA Publicada el

El diputado federal plurinominal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, cuestionó la efectividad de la Policía Municipal de León para detener a los presuntos responsables de las recientes ejecuciones en el municipio.

"Hay que redoblar esfuerzos en los tres órdenes de Gobierno, no veo fuerzas federales en el municipio; ya sería hora de pedir algún apoyo de las fuerzas federales y evidentemente estatales. Pero lo que más nos preocupa a los leoneses es que, de todos estos eventos que han ocurrido, no hay detenidos", comentó.

"Entonces la chamba que se le deja al Procurador (Carlos) Zamarripa es difícil, después de haber ocurrido los hechos tienen que ir a buscar a las personas y es un problemas más grave para él, a diferencia si la Policía Municipal, al momento de ocurrir los hechos, detiene a los maleantes", declaró ayer el legislador en entrevista antes de un encuentro con miembros del Colegio de Contadores Públicos.

Salim lanzó la pregunta a la Policía de León sobre cuántas detenciones tiene por homicidios.

"Efectivamente hay crimen organizado en todo México, pero tampoco podemos decir ‘mal de muchos’, pero en este momento no hay detenidos, falta una especie de coordinación para que la Policía Municipal junto con Seguridad del Estado detengan a estos maleantes", insistió.

El panista defendió el trabajo de la Procuraduría de Justicia y pidió resultados a la Policía local: "Si ocurre un hecho aquí en la esquina y huyen, ¿de quién es obligación en ese momento?, de la Policía".

Reconoció la inversión de cinco mil 200 millones de pesos anunciada para más de 400 obras, y que muchas de ellas tienen que ver con la construcción de la seguridad, pero pidió que también se priorice un plan de focalizar mayores recursos en el área de Seguridad Pública (elementos, equipo, inteligencia, etc.).

"Me gustaría conocer cuánta inversión va dirigida a Seguridad, sí va una buena parte a desarrollo social y humano para que las familias vivan mejor, pero directamente para Seguridad ¿cuánto va? ", anotó.

Sobre la permanencia del secretario, Luis Enrique Ramírez Saldaña, dijo que depende de resultados.

Por último el diputado federal defendió el nombramiento del ex secretario general del Comité del PAN en León, Francisco Becerra López, como Subsecretario de Atención a la Comunidad en Seguridad Pública.

"Paco es una persona chambeadora, mis respetos, es altamente responsable y es una persona que honestamente cuando le dan una tarea la cumple, he colaborado con él en el Comité Municipal (del PAN) y le dan una chamba y la cumple cabalmente", opinó.

'León es seguro', reitera el Alcalde

Pese a que se vivió un fin de semana violento, el alcalde Héctor López Santillana reiteró que los operativos que se realizan en el municipio, en coordinación con elementos de Seguridad de los diferentes niveles de Gobierno, están dando resultados.

Declaró que pese a todo, León sigue siendo seguro y que los problemas que tiene también son consecuencia del desarrollo que ha tenido, además del gran incremento poblacional.

"Desafortunadamente fue un fin de semana atípico, estos hechos están ahorita bajo proceso de investigación de la propia Procuraduría, permítanme no ir a más detalle hasta que pudieran estarnos dando mayor orientación sobre la identificación y los móviles de estos lamentables hechos donde se vuelven a presentar ejecuciones en nuestra ciudad", señaló.

Indicó que por lo pronto es materia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) clarificar cuáles fueron los móviles de las ejecuciones del fin de semana, para de ahí definir estrategias.

Reiteró que no le temblará la mano para hacer cambios en mandos, pero reconoció que lo que sucede va más allá.

"Si el tema fuera responsabilidad de una persona pueden estar seguros que no me temblará la mano para tomar la decisión".

"Pero cuando hay muchos factores que no solamente exceden a la persona sino que tienen qué ver con las corporaciones y no solamente municipales, sino estatales y federales, no es entonces un tema de andar teniendo responsables individuales de algo que requiere un trabajo mucho más estructurado, ir a la raíz del problema", declaró.

Informó que hoy tendrá una reunión con el Ejército, quien mantiene un operativo permanente en la ciudad.

"Es importante seguir esta colaboración entre los diferentes órdenes de Gobierno, mañana vamos con el Ejército para revisar los operativos pero hasta la información que tengo, estos operativos especiales han dado muy buenos resultados".

"La comunicación que tengo con el Secretario de Seguridad (Álvar Cabeza de Vaca) es permanente; entonces vamos a ponerlo en este contexto, continuará de manera indefinida hasta que vayamos brindando los resultados a la ciudadanía", manifestó.

Rechaza ‘autojusticia’

Respecto al caso del dueño de una tienda que con tal de defender su patrimonio mató a dos asaltantantes que pretendían robarle, el Alcalde le pidió dar la cara y afrontar la situación.

"Entendemos el derecho de todo ciudadano a defender su patrimonio, entonces hacer una invitación a la persona a que se presente. Creemos que hay las condiciones para que el ciudadano pueda de manera muy exitosa poder defender su caso, en ningún momento huir porque entonces ahí ya se está dando una presunción", expresó.

"La segunda parte es el compromiso de las autoridades para seguir resguardando y que por ningún motivo las personas o el ciudadano hagan justicia por su propia mano. Estamos a la espera de mayor información sobre la identificación de estas personas para poder establer el escenario completo de este lamentable hecho", finalizó.

Asegura 'combate eficaz' contra delincuencia

José Carlos Ramos Ramos, director de la Policía Municipal, aceptó que el fin de semana pasado fue atípico en cuanto a hechos violentos registrados en la ciudad, principalmente en lo que respecta a homicidios dolosos que la mañana del domingo ya sumaban seis en menos de 24 horas.

Sin embargo, reiteró que siguen realizando operativos en coordinación con autoridades de Seguridad de los distintos niveles de Gobierno.

"Hay situaciones que grupos criminales están realizando, pero eso ya le compete a otras autoridades comentar al respecto", comentó.

Indicó que la mayor parte de los hechos delictivos se dan por grupos criminales que están asentándose en el municipio.

"Para que funcione la seguridad y siga funcionando exhortamos a la ciudadanía a que haga los reportes lo más pronto posible, esta parte del reporte nos permite la reacción más oportunamente. Continuamos con los patrullajes en distintos puntos de la ciudad con Procuraduría, FSPE, Ejército y PGR", declaró el funcionario.

En lo que respecta a operativos realizados en conjunto con otras autoridades en centros nocturnos, Ramos selaló que no se han asegurado armas ni sustancias tóxicas, por lo que en ese sentido se puede considerar segura a la ciudad.

"Los fines de semana los estamos llevando a cabo con Fiscalización, Desarrollo Urbano, Comercio y Consumo. En lo que respecta a nosotros es vía pública únicamente, tuvimos una riña el fin de semana que contuvimos inmediatamente".

"Lo demás que han aplicado son infracciones a los reglamentos de las dependencias municipales que nos juntamos para hacer los operativos".

"Es tranquilo en ese aspecto, les consta a todos que los fines de semana en los antros o en las zonas de convivencia se han llevado de manera pacífica", manifestó.

Finalmente el Director de la Policía aseveró que en lo que respecta a zonas rurales, también se está conteniendo la inseguridad.

Puntualizó que todos los fines de semana se llevan a cabo reuniones con autoridades locales para revisar este tema.

Precisó que hay 95 policías rurales para atender 605 comunidades divididas en 12 polos dentro de León.