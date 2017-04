‘León es seguro’, reitera el Alcalde

ARELI BARRERA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Pese a que se vivió un fin de semana violento, el alcalde Héctor López Santillana reiteró que los operativos que se realizan en el municipio, en coordinación con elementos de Seguridad de los diferentes niveles de Gobierno, están dando resultados.



Declaró que pese a todo, León sigue siendo seguro y que los problemas que tiene también son consecuencia del desarrollo que ha tenido, además del gran incremento poblacional.



“Desafortunadamente fue un fin de semana atípico, estos hechos están ahorita bajo proceso de investigación de la propia Procuraduría, permítanme no ir a más detalle hasta que pudieran estarnos dando mayor orientación sobre la identificación y los móviles de estos lamentables hechos donde se vuelven a presentar ejecuciones en nuestra ciudad”, señaló.



Indicó que por lo pronto es materia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) clarificar cuáles fueron los móviles de las ejecuciones del fin de semana, para de ahí definir estrategias.



Reiteró que no le temblará la mano para hacer cambios en mandos, pero reconoció que lo que sucede va más allá.



“Si el tema fuera responsabilidad de una persona pueden estar seguros que no me temblará la mano para tomar la decisión”.



“Pero cuando hay muchos factores que no solamente exceden a la persona sino que tienen qué ver con las corporaciones y no solamente municipales, sino estatales y federales, no es entonces un tema de andar teniendo responsables individuales de algo que requiere un trabajo mucho más estructurado, ir a la raíz del problema”, declaró.



Informó que hoy tendrá una reunión con el Ejército, quien mantiene un operativo permanente en la ciudad.



“Es importante seguir esta colaboración entre los diferentes órdenes de Gobierno, mañana vamos con el Ejército para revisar los operativos pero hasta la información que tengo, estos operativos especiales han dado muy buenos resultados”.



“La comunicación que tengo con el Secretario de Seguridad (Álvar Cabeza de Vaca) es permanente; entonces vamos a ponerlo en este contexto, continuará de manera indefinida hasta que vayamos brindando los resultados a la ciudadanía”, manifestó.



Rechaza ‘autojusticia’

Respecto al caso del dueño de una tienda que con tal de defender su patrimonio mató a dos asaltantantes que pretendían robarle, el Alcalde le pidió dar la cara y afrontar la situación.



“Entendemos el derecho de todo ciudadano a defender su patrimonio, entonces hacer una invitación a la persona a que se presente. Creemos que hay las condiciones para que el ciudadano pueda de manera muy exitosa poder defender su caso, en ningún momento huir porque entonces ahí ya se está dando una presunción”, expresó.



“La segunda parte es el compromiso de las autoridades para seguir resguardando y que por ningún motivo las personas o el ciudadano hagan justicia por su propia mano. Estamos a la espera de mayor información sobre la identificación de estas personas para poder establer el escenario completo de este lamentable hecho”, finalizó.