Previenen combate contra influenza

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Tres mil dosis de medicamento contra la influenza tuvieron que ser adquiridos por la Secretaría de Salud de Guanajuato, pues no había certeza de que éste fuerasurtido por el Gobierno Federal.



El abastecimiento de Tamiflú, medicamento que se suministra a los pacientes con influenza, no tenía fecha de llegada por parte de las autoridades federales.



“Ése nos llega por programa, pero no había llegado porque creo que había un desabasto allá en México”, señaló Fernando Reynoso Márquez, coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal.



El mismo funcionario explicó que sólo fue preventivo.



“Teníamos muy poquitas y como dijeron que iba a tardar mucho tiempo en llegarnos lo que viene de la Federación, por eso lo adquirimos”, dijo.



Detalló que este pedido fue de mil 500 dosis por cada una de las dos empresas proveedoras de dicha medicina.



“Al parecer ya no está etiquetado como de patente, ya es genérico y entraron otras tres empresas, por eso traían el asunto de si había o no”, explicó.



“Lo curioso es que nosotros también lo conseguimos con el mismo proveedor (que la federación). Guanajuato no batalló con el Tamiflú”, finalizó el funcionario.