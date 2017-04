Asteriscos

***ADIÓS A CLAUDIA



A la delegada de la Sedesol en Guanajuato, la irapuatense Claudia Navarrete, le dieron las gracias de su encargo.



*RELEVO PENDIENTE



El viernes le pidieron entregar la oficina y ayer se despidió. Su relevo está por definirse pero se espera un político foráneo para evitar las broncas de grupos.



*RECURSO MILLONARIO



La Sedesol ejerce un presupuesto millonario en programas como la Pensión de Adultos Mayores, 3 por 1 Migrante y Proyectos Productivos, entre otros.

***FRACTURA AZUL



El presidente del PAN en Guanajuato, Humberto Andrade, en un cuidadoso comunicado dejó claro que no gustó la reunión de la estructura afín al secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez.



*LAS CALENTURAS



No se fue con duras descalificaciones, para no polarizar aún más los ánimos al interior, pero el mensaje era en una intención de “poner hielo a las calenturas anticipadas” así sea con reuniones “informativas”.



*LA MOLESTIA



Lo que no dice el posicionamiento oficial, pero enoja, es que el Presidente del partido ni siquiera estaba enterado que el sábado en León unos 250 panistas, entre ellos 20 alcaldes, compartían el pan y la sal.



*FALTA DE RESPETO



El jefe estatal azul, Humberto Andrade, quien encabezó a esa misma hora del sábado en Silao el Informe de la Secretaria de Acción Juvenil, Briseida Magdaleno, se enteró de la reunión en León por las redes y los medios, lo que sin duda es tomado como una falta de respeto para él y para el partido.



*NO SON TIEMPOS



El posicionamiento de la dirigencia estatal del PAN en relación a la encerrona “dieguista” del sábado pretendió dar una cachetada con guante blanco, calificó como un ejercicio noble las reuniones como ésa, pero al mismo tiempo expuso que hay riesgos de que haya interpretaciones electorales anticipadas. Deja claro que el partido se encarga de las estructuras institucionales y hoy la moneda está en el aire.



*BOICOT JUVENIL



En el PAN tampoco quieren ser mal pensados que se haya planeado el evento a la misma hora del Informe de Acción Juvenil, y menos porque su dirigente es afín al senador Fernando Torres Graciano, pero lamentaron que se empalmara y buena parte de alcaldes y legisladores llegaron a León, y no a Silao.



*LO QUE PARECE ES



El sábado los oradores y asistentes a la reunión fueron muy cuidadosos y nadie habló de las aspiraciones de Diego Sinhué Rodríguez, pero no hizo falta; él cerró el evento y agradeció por el trabajo que le dio a ese grupo la mayoría de las posiciones del Consejo Estatal y Nacional en la asamblea de diciembre. Su rival interno, Torres Graciano, optó por no subirse al ring de las declaraciones y no ha dicho ni pío.



*QUE NO HAYA ILUSOS



Uno de su equipo, el diputado Ricardo Sheffield, de plano pidió la renuncia de Diego. En un sector del partido hay preocupación de que los alcaldes se dejen llevar por el “canto de las sirenas” y por la figura de un Secretario que maneja un gran presupuesto del programa Impulso Social y el sueño de tener respaldos para sus soñadas reelecciones. Pero, que no haya ilusos para que no haya desilusionados.

***ESPALDARAZO A CHICO



Desde Nayarit, en el arranque de la campaña de Manuel Cota al Gobierno del Estado, el pastor de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dio otro espaldarazo a las aspiraciones de Miguel Ángel Chico Herrera por ser candidato a la gubernatura. El guanajuatense, sonrojado y risueño, agradeció el gesto de su líder.



*GAMBOA Y EL DESEO



En su mensaje Gamboa presentó a cada uno de los senadores presentes y al referirse a Chico comentó: “Por cierto decían que las primeras inversiones que hubo en Bahía de Banderas fueron de los guanajuatenses, aquí está un aspirante a ser Gobernador, joven Senador, si llegas a ser haces una hermandad aquí con Cota y que sigas trayendo inversión para generar empleos para Nayarit”.

***SALIM Y CONTADORES



Ante el Colegio de Contadores Públicos de León el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, presentó un panorama optimista de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una pesimista de que PRI-Gobierno acepte reducir los impuestos a las gasolinas para abaratar su precio.



*INGRESOS EXTRAS



Por los datos que ofreció el legislador en 2015 y 2016 el Gobierno Federal recaudó 222 mil millones de pesos más a lo que pronosticó por concepto del IEPS, con lo que argumentan que sí se puede bajar 50%. Pero, a pesar de las miles de firmas ciudadanas que presentaron, esa opción está casi cancelada.



*NO A LA DISCRECIÓN



Lo que sí deben hacer, aceptó Salim (y se están tardando), es presentar una reforma para que esos recursos adicionales que ingresan al Gobierno no se apliquen de manera discrecional, como es ahora.

***YULMA VS. POPULISMO



Otra legisladora guanajuatense, la priísta irapuatense Yulma Rocha Aguilar, se le fue a la yugular al virtual candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. En referencia al momento político que vive Venezuela llamó a cerrarle el paso al populismo en México.



*CONTRA LÓPEZ OBRADOR



Acusó que AMLO manda al diablo a las instituciones del país, es autoritario e intolerante, y, como en Venezuela, endulzan los oídos ciudadanos con alabanzas a los pobres y promesas que no cumplen.



*ENCENDER ALARMAS



La también vocera del CEN tricolor condenó el anuncio de que el Tribunal de Venezuela asumiría las competencias del Poder Legislativo, atentando contra la división de poderes: “Es momento de que en México se enciendan todas las alarmas contra el riesgo del populismo en nuestra propia tierra; López Obrador y sus asesores han elogiado al gobierno de Venezuela porque es lo que quieren aquí”, declaró.

***LA WERA EN LA ONU



La diputada federal leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, participa del 3 al 7 de abril, como parte de la Delegación de México en el “50 Periodo de Sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos.



*COMITIVA MEXICANA



La comitiva mexicana suma 34 integrantes del Gobierno federal, legisladores, diplomáticos, académicos y asociaciones civiles, encabezados por la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Patricia Chemor Ruiz; y el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho.



*MIGRACIÓN Y DERECHOS



Representantes de 47 países analizan acciones para buscar un crecimiento de población y un desarrollo sustentable, considerando temas como envejecimiento, reproducción humana, migración y derechos humanos. La panista de casa es invitada como promotora de los derechos de la comunidad migrante.

Alcalde de Guanajuato Tesorero de la FENAMM

El alcalde tricolor de Guanajuato capital, Édgar Castro Cerrillo, rindió protesta ayer como el tesorero de la Federación Nacional de Municipios de México (asociación que agrupa a las alcaldías del PRI).



En un evento en Toluca, Estado de México, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asumió como presidente de la FENAMM el alcalde de Hermosillo, Manuel Acosta.



También asistió el director general de la Conagua, Roberto Ramírez, con quien el Alcalde cuevanense presumió que se estrechan lazos para la consolidación de la Presa de la Tranquilidad.