Tenía antecedentes asaltante acribillado

LEÓN, GUANAJUATO

Contaba con cinco registros por robo uno de los dos hombres asesinados la noche del sábado pasado, en la colonia Nuevo Amanecer.



“Su familia lo identificó como Luis Alberto, conocido como ‘El Betillo’, era adicto”, señaló Joel Romo Lozano, subprocurador de Justicia de la Región A.



Por su parte, la familia de la segunda víctima identificó a ésta como Miguel Ángel Villanueva, sin embargo, el funcionario dijo que la identidad no estaba confirmada.



Ambos jóvenes eran de la colonia Santa Rosa de Lima.



“El dueño del negocio no ha sido localizado, pero existe un instinto por defenderse y no ser robado, sin embargo, se analizará si hubo un exceso en su conducto, por lo que se podría tomar acción penal”, puntualizó Romo Lozano.



Ambos murieron por el disparo que recibieron en la cabeza.



Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche del sábado pasado, en una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Renacimiento, en la colonia Nuevo Amanecer.



El propietario se encontraba en el negocio, cuando presuntamente Luis y Miguel Ángel ingresaron y con una pistola lo amenazaron para exigirle el dinero de las ventas.



Al verse amenazado, el afectado sacó una pistola y para protegerse les disparó a los dos jóvenes, quienes cayeron muertos en la tienda.