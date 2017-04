Lamenta PAN reunión 'dieguista'

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | GUANAJUATO Publicada el

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la reunión del sábado pasado de una estructura identificada con el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

"Sabemos de los riesgos que ejercicios tan nobles, como la citada reunión, puedan derivar en interpretaciones electorales anticipadas; por lo que vale la pena reafirmar, una vez más, que el PAN todavía no está en tiempos electorales", señaló el CDE del PAN en un comunicado de prensa.

Y reprobó que haya coincidido con el primer informe de actividades de la secretaria de Acción Juvenil del PAN en Guanajuato, Briseida Magdaleno González, realizado en Silao.

"Lamentamos la realización de dicha reunión simultáneamente al primer informe de actividades de la Secretaria Estatal de Acción Juvenil. No consideramos que haya sido planeada para entorpecer y suplantar la fuerza de los jóvenes, a los que profesamos que son la esperanza y realidad de este país".

"Simplemente creemos que la importancia de los temas legislativos tratados llevaron a desestimar el empalme de los eventos", dice el posicionamiento.

En tanto que ayer el presidente y el secretario general del PAN estatal, Humberto Andrade Quezada y Alfonso Ruiz Chico, respectivamente, no asistieron a la reunión de vinculación que tienen los lunes con el gobernador Miguel Márquez Márquez y el coordinador de los diputados del albiazul, Éctor Jaime Ramírez Barba, argumentando que se complicó la agenda. Por lo que la reunión se pospuso.

El sábado en el salón Giardino, en León, hubo un encuentro privado de alrededor de 250 panistas que hablaron de temas legislativos (paridad y reelección) y del partido rumbo a la elección del 2018.

El mensaje de cierre del evento lo dirigió el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, se dijo que en su calidad de Consejero Nacional y asistieron 20 de 26 alcaldes azules.

El PAN Guanajuato, que encabeza Humberto Andrade Quezada, reiteró: "No hay nada para nadie. El Partido continuará generando las estructuras institucionales para posteriormente trabajar en los procesos internos que definirán las candidaturas".

También anotan que ven con simpatía las aspiraciones legítimas de los militantes a aspirar a algún cargo de elección popular, pero "con los tiempos y las limitantes que nos rigen por estatutos y reglamentos, fortaleciendo estructuras y entusiasmando a los ciudadanos, siempre desde la dirigencia estatal, los órganos colegiados y los comités municipales".

Por el momento, agrega el comunicado, el PAN está concentrado en los trabajos de formación y capacitación de militantes y ciudadanos en general, "basado en el fortalecimiento del estado de derecho, el cual somos los primeros obligados en observar, como autoridades y como partido".

Y cierra el mensaje del Comité Estatal sumándose al llamado del gobernador Miguel Márquez a cuidar Guanajuato porque "da resultados y es diferente, demostrémoslo respetando el estado de derecho".

Exige Sheffield renuncia de Diego Sinhué

El diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, exigió al secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que, si quiere ser candidato al 2018, renuncie.

"Creo que lo más sano es, si Diego Sinhué tiene aspiraciones (para ser candidato del PAN a Gobernador), que está en su derecho de tenerlas, debía de separarse del cargo para evitar cualquier tipo de observación por lo delicado de la naturaleza de sus funciones", declaró el ex Alcalde de León en entrevista.

Lo anterior en referencia a la reunión que unos 250 panistas, entre ellos 20 de los 26 alcaldes del PAN, legisladores y militantes, sostuvieron este sábado y que clausuró el Secretario de Desarrollo Social y Humano.

"Las reuniones entre panistas son inevitables y no las veo mal, pero esto no es una reunión cualquiera entre panistas, el que un Secretario del Gobierno del Estado, en particular uno que controla miles de millones de pesos llame a los presidentes municipales, deja una gran cantidad de dudas", aseveró.

"Tú nunca sabes si están yendo porque consideran que de no ir no les dan recursos, o si están yendo porque tienen afinidad con quien los convoca, o si van por temor o por barberos".

"Al final de cuentas el que va, aunque sea en sus 5 minutos libres, está yendo siempre con la calidad de Presidente Municipal, que además, en dicha calidad, siempre va a estar necesitado de recursos", opinó el panista.

El sólo hecho de generar esas dudas, agregó, no le conviene al PAN en Guanajuato rumbo al 2018.

Y no importa, aclaró, que se diga que no convocó Diego y que era sólo un invitado.

"Le pueden disfrazar como quieran, evitar las reuniones entre panistas me parece iluso e innecesario, que hagan las que quieran, pero en el caso particular de él (Diego Sinhué) su cargo abre serios cuestionamientos en base al código de ética de los funcionarios públicos del partido, por qué, pues por lo que representa", reiteró.

En el caso de la asistencia del alcalde Héctor López Santillana dijo: "Nunca sabrá uno si realmente van por hacer la barba para obtener recursos, por temor a perder recursos, o por auténtica afinidad con la persona; creo que bastante trabajo tienen como para andar metidos en estos menesteres", finalizó.