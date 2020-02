10 años como profesional, 10 mejores goles de Alan Pulido

Kansas.- Mediante sus redes sociales, Alan Pulido recordó que hace 10 años debutó como futbolista profesional, cuando debutó con Tigres.

Mi padre siempre me lo dijo, lo difícil no es llegar si no mantenerse, gracias a Dios se cumplen 10 años haciendo lo que más amo, jugar al futbol. Lo que de niño era un sueño, hoy es una realidad”, escribió Alan Pulido.