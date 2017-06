Millenials y su importancia en elección de 2018

Charlando siempre con jóvenes se aprende enormidades. Los “milennials” son una generación de paradigmas nuevos sobre el mundo, que esperan que las marcas y los productos vayan hacia ellos. Son ellos multimedios y sensibles a los liderazgos y al ejemplo. Son ellos los que definirán la elección presidencial del 2018, pues México está lleno de jóvenes; sólo que ellos no gustan de votar y tienen una percepción negativa de los políticos y de los partidos políticos.



Sí, el año próximo decidiremos no solo quién será el próximo presidente, sino qué tipo de modelo económico preferimos tener; será un verdadero plebiscito sobre nuestro futuro. Por un lado, la izquierda, que nunca ha gobernado al País a pesar de ser parte de su historia, y por otro, el centro (PRI) y la derecha (PAN) que ya conocemos porque han gobernado con alternancia al País. La izquierda (PRD y Morena y todos los demás), siempre con incapacidad de autogobernarse y con fracturas históricas, con dificultad para hacer historia como buen gobierno en los estados y municipios que ha ganado electoralmente. Será el 2018 un plebiscito porque la izquierda propone regresar a un modelo económico “endógeno” donde el Estado dirija la economía y por otro, el PRI y el PAN que buscan acelerar la apertura comercial en un esquema “exógeno”.



La izquierda ganó la elección presidencial en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas en medio de un enorme fraude electoral y más recientemente ha estado cerca con Andrés Manuel López Obrador, líder que ha convencido a millones de mexicanos de ser él, el “Mesías” que acabará con la decadencia de nuestra vida política. Y digo Mesías por aquello que le ha caracterizado desde que era Presidente del PRI en su estado natal o cuando encabeza con el PRD movilizaciones y más recientemente con Morena. Su liderazgo nace con una estrategia centralizada en su persona sin compartir liderazgos, tanto que decidió crear “su” partido al no poder cohabitar con otros espectros políticos y ha procurado mantener a su familia e hijos en el círculo del poder de “su” partido: Morena.



Los mexicanos hemos creado con los siglos una cultura que hace depender del Mesías, todo: el trabajo, la chamba, el puesto, sin luchar por nosotros mismos. El gobierno o dios, nos deben proveer, nosotros no. AMLO es un líder, solo que Andrés Manuel no tuvo nunca que enfrentarse a un trabajo productivo, ha vivido solo de la política. No fue un buen estudiante incluso en una Licenciatura como Ciencias Políticas que no podría catalogarse como un programa académico difícil. Aparentemente no ha acumulado riquezas, pero siempre ha vivido del sistema del poder: la política.



En campaña desde hace 15 años, está cerca de lograrlo ahora que cuenta con su propio partido político para poder administrar recursos públicos y hacer todo como a él le gusta: sólo él lo decide. Es altamente probable que AMLO sea Presidente de la República. Como el mejor representante de la oposición, del “antisistema”, tiene la mayor probabilidad y los astros se alinean a su favor. Las encuestas le favorecen, solo que no le alcanza tener a las clases sociales pobres; requiere a parte de las clases medias; requiere alianza con algún partido. El Estado de México será la semana próxima el ensayo de si basta con Morena o deja su soberbia para buscar aliarse con otros partidos de izquierda.



Sus promesas son buenas. Promete, como Mesías, acabar con la corrupción poniendo él ejemplo pues sabemos de su desapego al dinero, lo que es bueno. Promete que doblará las pensiones a los viejitos, que dará becas a millones de universitarios, que volverá a nacionalizar empresas que fueron privatizadas, que el presupuesto público se incrementará para universidades y centros de investigación. Promete todo; se calcula que sus promesas valen 10 veces el Producto Interno Bruto, solo que nunca dice cómo lo hará. Acostumbrado a vivir del presupuesto público y sin tener experiencia empresarial no se preocupa por cómo va a generar la riqueza para poder lograr todos esos buenos propósitos.



Ante temas claves en la vida del País como: la legalización de la marihuana, el regreso del ejército a los cuarteles, el uso de la fuerza del Estado contra los narcotraficantes, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la aprobación del aborto, entre otros, siempre evade la respuesta para decir que será el pueblo el que lo decida, seguramente para evitar mostrar su posición y, por tanto, el programa de gobierno. De él me preocupa su rechazo a las instituciones de la República, que, aunque llenas de defectos, han sido construidas por generaciones de mexicanos; me preocupa que insista que todo y todos en México somos malos y miembros de la “mafia del poder”, salvo su partido. Me preocupa su intransigencia e intolerancia hacia lo diferente. Me preocupa su estilo egocentrista reflejado en los verbos que conjuga en el discurso.



Andrés Manuel muestra con su liderazgo innegable que México todavía busca Mesías salvadores, olvidando que el rescate del País está en la sociedad, en el trabajo productivo, en le generación de la riqueza, en el emprendimiento, en la fuerza que genera empleos. La casi inminente victoria de la izquierda en México sería histórica, pero depende de un solo hombre que ha demostrado ser un animal político, pero que no tiene la capacidad de armonizar a un País de consensos, pues no ha mostrado la voluntad de compartir el poder y quizá ahora a sus 63 año menos lo pueda hacer. Imagino como Presidente de México a un líder honesto, sí, y alejado del poder y el dinero, sí, pero que haya aprendido a trabajar como profesionistas, que no haya vivido siempre del dinero fácil del presupuesto público o de la política, que tenga cualidades intelectuales mínimas, que tenga elocuencia ante cualquier público y que, sobre todo, no sea crea él y solo él, que es el Mesías.



José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx