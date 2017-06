El Congreso de Guanajuato aprobó ayer un punto de acuerdo propuesto por los tres poderes, los organismos autónomos y los 46 ayuntamientos, para declarar este año “2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato”. En la página www.congresogto.gob.mx podrá apreciar un Congreso abierto a la historia a propósito de este centenario y su memoria documental. Nuestra Constitución Política Local fue promulgada por la XXVI Legislatura Constitucional, erigida en Congreso Constituyente, y publicada en Bando solemne el 16 de septiembre de 1917 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Guanajuato, el 18 de octubre del mismo año.



Una vez definido el triunfo de la llamada Revolución Constitucionalista, encabezada por el general Venustiano Carranza, convocado a elecciones para la integración del constituyente que redactaría la constitución que sustituiría a las Leyes de Reforma en el plano federal, era menester hacer lo propio en las entidades federativas y Guanajuato no fue la excepción. Fernando Dávila, General de Brigada, Gobernador y Comandante Militar del Estado, hizo saber el 20 de marzo de 1917 que a fin de se efectuaran con las mayores garantías de legalidad y justicia, las elecciones extraordinarias para Gobernador y Congreso Constitucionales del Estado, expidió a orden del encargado del Poder Ejecutivo de la Unión y Jefe del Ejército Constitucionalista, la Ley Electoral el Estado de Guanajuato, que derogada la expedida el 8 de mayo de 1861. El Estado quedó dividido en 15 secciones, donde León ocupó la sexta.



Dos días después, el domingo primero de abril de 1917, el General Dávila expidió la convocatoria para elecciones extraordinarias con base en la Ley expedida, los ciudadanos votarían para quienes ocuparían los puestos en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial el domingo seis de mayo, convocando a que los diputados propietarios electos se reunieran sin previa cita 11 días después de las elecciones en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, refiriendo que si no acudían desde luego dos terceras partes por lo menos, se llamaría a los suplentes de todos los que faltaran.



El 21 de mayo se reunieron los presuntos Diputados de la XXVI legislatura Jesús García, José J. Frano, José J. López, Dr. Felipe Ortiz, José Trinidad Covarrubias, Dr. Luis P. Bustamante y el Lic. José H. Ortega. Al no estar completos se mandó llamar al Lic. Enrique Colunga y al Dr. A. López Escobedo, electos por Celaya e Irapuato para que pudiera celebrarse la Junta Preparatoria conforme al artículo cuarto de la Ley Electoral.



El 24 de junio se publicó en el Periódico Oficial, el listado del H. Congreso electo, propietarios y suplentes, teniendo ellos la encomienda de reformar la Constitución Política expedida en 1861, labor que hicieron entre julio y septiembre de 1917, habiendo diferentes planteamientos por parte de los integrantes de la cámara, algunos artículos fueron aprobados de manera conjunta y otros tuvieron un análisis exhaustivo, tratando de dejar en claro que no se quería una copia fiel de la constitución vigente en el país.



El 3 de septiembre de 1917, terminado el debate y considerados suficientemente discutidos los puntos en torno a la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guanajuato, ésta fue firmada por los integrantes de la Legislatura, publicada en bando solemne el 16 de septiembre por el recién electo Gobernador Agustín Alcocer.



Cabe destacar que nuestra Constitución reconoció el derecho político activo a las mujeres -antes que nuestra Carta Magna- al permitirles “votar en las elecciones para nombrar funcionarios municipales”, bajo la condición de que fueran “profesionistas y las que vivan de sus rentas o propiedades inmuebles o que tengan establecimientos mercantiles o industriales abiertos. Estas últimas, siempre que sepan leer y escribir”.