Liberan a ex funcionarios de Medina

Al considerar que no existen elementos para que evadan la justicia, los dos operadores financieros del ex Gobernador Rodrigo Medina detenidos ayer, quedaron en libertad esta tarde.

Luego de escuchar la imputación que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que los acusa de daño al patrimonio estatal por facilitar apoyos por 51 millones de pesos a la Sección 50 del SNTE, el Juez de Control, Pedro Cisneros Santillán, decidió echar abajo la medida.



Tras 10 horas de audiencia y cuatro recesos, el Juez resolvió que Francisco Valenzuela Castellanos y Jesús Salvador Garza Herrera, ex Sub Secretarios de Egresos, sean liberados y entreguen sus pasaportes en un plazo de 3 días, además de que acudan cada 15 días a firmar.



La Fiscal Anticorrupción, Wendolyn Castañeda Ledesma, dijo al concluir que no está de acuerdo con la decisión, pero la respeta.



El Estado acusa a los ex medinistas de realizar 12 pagos indebidos al SNTE durante el 2011.



Durante la audiencia los abogados presentaron pruebas del arraigo de los dos ex funcionarios en la localidad, entre ellos domicilios y recibos de pago a colegios y servicios.



Según la Fiscalía, entre enero y diciembre de 2011, ambos aprobaron 12 pagos por un total de 51 millones de pesos por conceptos de apoyo económico a programas del SNTE y negociaciones salariales.



Valenzuela Castellanos estaría implicado en 12 pagos, mientras que Garza Herrera en 6.



Sin embargo, la vinculación se podría dar hasta el próximo martes en una audiencia que iniciará a las 9:00 horas.



Castañeda señaló que el Juez no valoró el alcance de los delitos que buscan vincular y recalcó que definirán la estrategia que seguirán.



En tanto, Javier Coello, abogado de Valenzuela Castellanos, señaló que tienen los elementos de prueba para que su cliente no sea vinculado.



La carpeta de investigación 5521/2017 será definida hasta la próxima semana y los abogados de ambos ex funcionarios no descartaron que lleguen amparados a dicha audiencia.



A las 18:36 horas, los abogados abandonaron la sala 1 del Palacio de Justicia de Monterrey y en unas dos horas más los ex funcionarios podrían abandonar el Penal del Topo Chico.



La Fiscalía mencionó que ambos violaron la Ley de Administración Financiera, Ley de Egresos y reglamentos al permitir que se liberaran los apoyos.