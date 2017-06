Pospone Toyota evento

Toyota pospuso la entrega de cinco vehículos que donaría al municipio de Apaseo el Grande para la dirección de Policía. La entrega estaba programada para el lunes próximo.





Así lo confirmó personal de comunicación Social del Municipio a AM y aclaró que fue una medida para guardar luto, por el asesinato del director de Policía, Jesús Salgado Martínez.





El medio Zona Franca publicó una nota en la que aseguraba que por la ola de violencia que vive el municipio, la empresa automotriz que construye una planta en Apaseo el Grande, había suspendido la entrega.





Al ser cuestionados por am, funcionarios de comunicación aseguraron que: “no se suspende la donación, sólo se pospone el evento, aún no tenemos fecha o bien, no sabemos si se hará un evento privado, pero la donación sigue en pie”.





El funcionario aseguró que personal de la armadora japonesa visitó ayer el municipio para solidarizarse con el Gobierno municipal y quedaron en definir la nueva fecha de la donación y si se hará en un evento público o privado.