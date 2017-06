El hombre de las flores

¡Saludos con historia! Que agradable es encontrar un relato de aventuras bien escrito y descrito. Esta autora Anastassia Espinel Souares nacida en 1970 en Cherepovetz, Rusia, combina su carrera de historiadora con su gusto (bien ejercido) de novelista. Desde 1998 reside en Colombia. Leamos el inicio de esta emocionante aventura: “La nieve cubría las escarpadas cuestas de las montañas, relucía bajo los rayos del brillante Sol del mediodía, cuando un pequeño grupo de cazadores se acercó a la entrada de una caverna rocosa. Durante un tiempo, los hombres permanecieron callados, escudriñando la oscuridad de la caverna y prestado el oído al silencio que reinaba alrededor. El jefe de la expedición -un hombre joven, robusto y barbudo- movía sus labios sin emitir sonido alguno, como pronunciando un conjuro secreto. Las caras de los cazadores, de frentes bajas y huidizas, quijadas amplias y recias casi sin mentón, cubiertas de extraños ornamentos de color rojo, negro y amarillo, se veían sombrías y atentas; sus cuerpos rechonchos y musculosos, envueltos en pieles de alces y de renos, temblaban de emoción porque hoy no les esperaba una caza común, sino la lucha con el mismo dueño de las montañas: el oso de las cavernas. No existe otro animal tan feroz y peligroso como aquella fiera poderosa, pesada, pero, al mismo tiempo, sorprendentemente ágil y de movimientos imprevisibles. Hasta el mismo León de las cavernas prefiere cederle el paso y los lobos y las hienas huyen con la cola entre las patas sólo al olfatearlo. Los hombres también evitan cruzarse en su camino, pues en bosques y montañas abundan presas menos peligrosas y más fáciles de matar, pero una vez al año, superando su miedo eviterno ante el dueño de las cavernas, lo desafían en una lucha mortal para aplacar a los espíritus de la caza, pedirles buena suerte y de una vez probar la fuerza y el coraje de los muchachos que se encuentran a punto de entrar en la vida adulta con todos sus peligros y adversidades. Tal elección no es casual, pues quien resista en la lucha contra un oso ya no temblará ante ningún otro animal, sea un león, una pantera, un bisonte, un uro, un rinoceronte lanudo o, incluso, un enorme mamut y no fallará a sus compañeros en todas sus cacerías futuras. Todos los hombres apiñados junto a la entrada conocían perfectamente la situación de cada caverna en su extenso territorio de caza y hacía algún tiempo, en el otoño anterior, se habían cerciorado de qué animal ocupaba tal o cual refugio rocoso. En la caverna que se encontraba ahora ante sus ojos brillantes de afán, habitaba un enorme oso macho solitario, el animal más conveniente para ser sacrificado a los espíritus. La mejor época para organizar tal caza ceremonial es el fin del invierno, cuando el oso recién despierto después de su largo sueño y privado de sus reservas de grasa, estará entumecido y debilitado; la mejor hora es el mediodía, cuando el resplandor de la nieve cegará al animal en el momento que intente salir corriendo de la cueva para lanzarse contra los adversarios insolentes. Sin embargo, incluso ahora el oso posee fuerzas suficientes para aplastar cabezas, destrozar cuerpos y partir como ramas secas lanzas de madera dura; por eso todo el grupo, antes de comenzar aquella lucha mortal, guardaba silencio y cada uno imploraba en su mente a sus espíritus protectores, cuando el jefe de la expedición alzó la mano, dando señal para el inicio, los hombres que hasta el momento estaban inmóviles, como las rocas que los rodeaban, comenzaron a desplazarse.” ¿Lograrán su objetivo todos estos jóvenes cazadores? Nos leeremos en la próxima. Y ahora el pilón filosófico: «La reflexión en el humano, lo puede alejar del peligro y el temor»

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: El hombre de las flores.



AUTOR: Anastassia Espinel Souares.



EDITORIAL: Panamericana.



PRECIO: $135.00



CAPTURISTA: Aideé Altamirano.