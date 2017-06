Su hija, prioridad número 1 para 'Spice Girl'

La que alguna vez fue la "Sporty Spice" ahora podría ser apodada "Mommy Spice".

Justo 20 años después de ubicarse en la cima del éxito como la integrante deportista de las Spice Girls, y con siete discos sosteniendo una sólida trayectoria solista, Melanie C es una mujer con convicciones muy distintas a las que tenía en la década de los 90, cuando aquel grupo recibía flashazos, alabanzas, ataques y gritos por doquier.

Scarlet Chisholm Starr, su hija de 8 años, encabeza su lista de prioridades.

"Amo lo que hago, soy muy apasionada al componer y actuar en vivo y viajar, pero ser mamá es la labor más importante en mi vida. Es crucial estar feliz y perseguir sueños. A la vez, es vital enseñar a mi hija a trabajar duro y a hacer las cosas que más ama en este mundo", dice en exclusiva telefónica desde Londres la cantante y triatleta de 43 años.

Recién desempacada de una gira europea, Melanie Chisholm se presentará este viernes en la Ciudad de México como parte del elenco del Classics Fest, que se realizará en el Auditorio Blackberry.

Tras la separación de las Spice Girls, ha vendido por su cuenta 20 millones de discos desde su debut como solista en 1999, con el álbum Northern Star.

"Todas (las ex integrantes del quinteto) han tenido intereses y pasiones distintas. Victoria Beckham es increíblemente exitosa en el mundo de la moda; Mel (B) es una personalidad en televisión. Geri (Halliwell) ha escrito libros, y Emma (Bunton) es un hit en Londres. Todas en lo suyo, han hecho familias. Soy la única que siguió el camino de la música, así que no me tomo muy en serio el éxito como solista. Realmente he enfocado aquí mi energía", aseguró

"Tengo ya más de 20 años en esto, he dado muchos conciertos, me he involucrado en muchísimas canciones y discos, así que en el set habrá canciones de mi álbum Version of Me (séptimo de su carrera), pero también hits de antaño como "Never Be The Same Again" y "I Turn to You", y quizá algo "Spicy". Se divertirán mucho. Amo presentarme en vivo", prometió.

Precisamente en su más reciente material, editado en 2016, se puede escuchar a una Melanie más orientada hacia la electrónica

"Siempre seré una artista pop, pero desde hace mucho deseaba incursionar en un sonido electrónico. No sentía que fuera el tiempo propicio, y en este álbum salió todo natural", externó-