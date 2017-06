Campeonas irapuatenses

María José Hernández Verdín obtuvo el primer lugar en la categoría de 44 kilogramos el Campeonato Nacional Infantil de Halterofilia en Irapuato, su compañera Ana Sofia Muñoz Pérez hizo lo propio en la categoría de 63 kilogramos.

Ambas son originarias de Irapuato y forman parte de la Escuela de Levantamiento de Pesas de este municipio.

María José Hernández Valdivia, lleva 3 años practicando esta disciplina, “Las ganas de querer practicar el levantamiento nació desde que estaba chiquita, mi mamá, me llevó a los entrenamientos y un día le dije que de grande quería realizar eso”.

Compartió que lo que más le gusta de practicar el levantamiento de pesas es el viajar a las competencias y poder ser un atleta de alto rendimiento.

En el Campeonato Nacional Infantil de Levantamiento de Pesas que se realizó en Irapuato el 20 de mayo, María José participó en la categoría de 44 kilogramos, pero logró cargar 51 y 68 kilos, con lo que venció a sus contrincantes.

“Ganar este primer lugar me motiva a hacer mejor cada día, entrenar con más dedicación y sobre todo prepararme para las siguientes competencia y no bajar de nivel”.

María José, estudia el sexto año de primaria en le escuela David Alfaro Siqueiros, le gusta escuchar música mientras entrena.

A su corta edad define el levantamiento de pesas como “una disciplina muy completa y me visualizó en un futuro en unos juegos olímpicos”.

Ana Sofía Muñoz Pérez de 12 años, comenzó a practicar este deporte a penas hace 2 años “la profesora Alejandra Verdín me invitó a los entrenamientos, me empezó a gustar mucho y desde entonces no he dejado de entrenar”, señala la atleta.

Destaca que en este poco tiempo ha aprendido muchas cosas, sobre todo valores como la constancia y disciplina. “Antes no sabía que existía este deporte, ahora es mi estilo de vida, no puedo dejar de venir a entrenar y se ha convertido en mi todo”.

Al preguntarle sobre lo que más le gusta de este deporte señaló “me gusta que te vuelve una persona más fuerte y aprendes a trabajar en equipo, además conoces distintos lugares cuando viajas a las competencias”.

Sus más grandes logros es haber participado en el Torneo del Pavo en el 2016 y en el Campeonato Nacional que se desarrolló en Irapuato, donde gano el primer lugar en la categoría de 63 kilos.

Sofía invita a los jóvenes a que se acerquen a conocer esta disciplina que le ha traído muchos benéficos físicos y emocionales. “obviamente te mantienes ocupada en los entrenamientos, tienes un cuerpo sano y tú mente fuera de distracciones”.

“Les diría a las personas que no tengan miedo de practicar el levantamiento de pesas, que terminen con ese “tabú” que dicen que van a quedar más chaparritos, o las mujeres más toscas hay estiramientos que son para relajar los músculos y no se queden tensos, por eso los que van a los gimnasios se quedan muy musculosos porque no estiran sus músculos se quedan tensos, todo tiene un porque pero los invitó a que conozcan esta disciplina”.

Ambas atletas continúan con sus entrenamientos para lograr buena marca en el mes de Octubre en el selectivo dónde los mejores obtienen su pase para participar en el Torneo del Pavo 2017.