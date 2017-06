Descartan denuncia de robo a marisquería

En torno al asalto a mano armada a empleados de Mariscos Pepe’s la tarde de ayer, donde dos de ellos resultaron lesionados, no quisieron poner querella ante el Ministerio Público.



“No se les despojó del dinero y no dieron muchos datos, en realidad las personas no quisieron hablar mucho al respecto” comentó Laura Edith Ortega Pérez, Directora de Investigación de Trámite Común de la Subprocuraduría de la región “B” con cede en Irapuato.



Estas personas fueron lesionadas cuando regresaban al negocio luego de haber retirado 120 mil pesos del Bando del Bajío.