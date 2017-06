Impulsará CANACO nuevas empresas

Para propiciar el desarrollo de los empresarios y emprendedores a través de la orientación y aprovechamiento de oportunidades laborales, la Cámara Nacional del Comercio lanzó el proyecto “Canaco Joven”.

Dicho proyecto surge en el 100 aniversario de la Cámara, conformado por 15 jóvenes que impulsarán programas para que también estudiantes con proyectos formales puedan establecerse y tener las bases para aportar al desarrollo de Irapuato.

Canaco Joven está encabezado por el empresario Christian Llano Aragón, quien señaló que los interesados en participar deben tener menos de 30 años de edad, tener el vínculo establecido con la cámara e incluso afiliarse con una cuota menor.

“ En ocasiones no encontramos el camino, no siempre lo académico se vincula con lo laboral, el mensaje que queremos mandar es que se acerquen porque aquí van a encontrar las respuestas, el trabajo no es sencillo”, refirió.

Destacó que se trabajará por etapa, la primera de ellas de inducción de la marca, para que las empresas ya establecidas conozcan los servicios que ofrecen dirigidos 100% al sector comercial y de servicios.

“ Lo que buscamos es que sea un grupo activo, que todos tengan participación, por eso en las reuniones vamos a concretar la visión”, enfatizó.