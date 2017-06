Sin definir rumbo de elecciones

Los miembros del PAN en Irapuato aún desconocen como se realizará la elección de candidatos para los procesos electorales del 2018, pues ni el comité estatal ni el municipal han dado a conocer indicios sobre los procesos.

Al cuestionarle sobre la dirección que podrían tomar los procesos internos del partido, el panista y empresario, Gabriel Villegas, refirió que hasta el momento no se ha definido si habrá asamblea, designación directa o proceso de reelección.

“ Los ánimos están muy exaltados, considero que hay opiniones muy polarizadas en cuanto a cual será nuestro método o sistema de elección en el partido (...) en las pláticas que nos dan el lunes nos han dejado claro que el sistema no está definido”, refirió.

Señaló que los militantes deben ser respetuosos de los tiempos electorales y no adelantarse a lo que dicten los Comités Estatal y Municipal, que no han fijado una tendencia hacia un método o un aspirante en particular.

El panista indicó que aunque la opinión pública ha mencionado la reelección como una posibilidad para Irapuato, se debe buscar en los perfiles al interior para diversificar la visión de trabajo y sobre todo, mantener la preferencia de la ciudadanía.