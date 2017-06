Gobernantes ahora; mañana: la historia o el olvido

Andy Warhol (Pittsburgh, E.U. 1928-Nueva York 1987) artista plástico, bohemio e impulsor del pop art, nos dejó una frase que aquí reproduzco: «En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos».

La fama que todos anhelamos en lo más íntimo de nuestro corazón, llegará para algunos, efectivamente, sólo 15 minutos (o menos). Pero también, para no pocos humanos, eso será suficiente y lo recordarán toda la vida, manteniendo así viva la llama de la autoestima.

Los artistas (actores, cantantes, pintores, escultores, bailarines, cómicos, etc.) necesitan la fama como parte de su cotización en la bolsa de valores del medio en que se desenvuelven. Un contrato para filmar una película, de uno de los considerados “monstruos de la taquilla”, supera los 20 millones de dólares. Un cuadro de Pablo Picasso o de Vincent van Gogh sobrepasan los cien millones.

Y de los deportistas ni hablemos: es lo mismo. Basta leer las cifras que les pagarán por temporada o por contrato de varios años a futbolistas estrella (de soccer o americano), a beisbolistas ponchadores, tenistas, golfistas, boxeadores, jugadores de hockey sobre hielo, etcétera, cuyos nombres son los más mencionados en los medios de comunicación. A mayor fama, también, sin duda, más calidad en la práctica del deporte de que se trate.

Con toda honestidad, debo decir que para mí (un tipo común) la fama sería un fastidio. Nomás de imaginar que va uno caminando por la calle y se le deja venir una oleada de “fans” pidiendo autógrafos o sacando las tijeras para cortar un trozo de corbata, de saco, o llevarse un zapato… ¡uf! Esos toreros que cortan en la plaza de toros un rabo y hasta cuatro orejas, y son llevados por calles y avenidas kilómetros y kilómetros, a hombros de algún aficionado estrella de gimnasio, no son mi sueño dorado.

Pero no todos pensamos igual. Existen los monjes cartujos, que viven encerrados en un monasterio donde hacen voto de silencio toda la vida. Y las monjas capuchinas (en Lagos de Moreno hubo hace muchos años y vivieron en la ahora Casa de la Cultura. Fueron expulsadas en el Siglo XIX a raíz de las Leyes de Reforma, pero volvieron al Calvario, entrado ya el Siglo XX, para expiar tantos pecados de “Las Poquianchis” y sus clientes). Esos religiosos, obviamente desprecian la fama.

Y como esas personas puede haber muchísimas más que, no obstante que carezcan de fama, son ejemplares padres y madres de familia, obreros, campesinos, maestros, profesionistas o empleados que con su trabajo diario hacen grande a nuestro país y mantienen la paz y cohesión social.

Ahora hablemos de nuestros políticos que llegan a ser gobernantes. Por razón natural y harto justificada, deben ser famosos mientras desempeñan

su cargo, pues son servidores públicos de mucha importancia, cuyas decisiones afectan la vida de millones o miles de ciudadanos.

Los mexicanos necesitamos saber qué hace el ciudadano Presidente de la República, qué decisiones toma, qué obras públicas anuncia, qué mensajes nos dirige en las ocasiones que lo hace. Algunas de ellas (desgracias naturales, por ejemplo) hacen imperativo que el gobernante se dirija a su pueblo.

E igual debemos ser informados de qué hacen, dicen y piensan el Gobernador del Estado o nuestros presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, regidores y otros funcionarios públicos clave. Es aquí tan necesaria la fama, entendida como difusión de una imagen personal entre el pueblo, que por eso existen en las dependencias gubernamentales las oficinas de comunicación social.

Y entonces, volviendo a la frase de Andy Warhol, podremos parodiar que todo político será famoso durante unos años. Pero ¡ay!, cuántos de esos políticos, terminada su gestión, se van directos con su imagen al olvido. Y quién sabe cuántos, antes de acabar en el olvido, reciban una lluvia de recuerdos verbales de los ciudadanos que los sufrieron, aludiendo a la progenitora del ex gobernante.

Quienes no se olvidan, entran a la Historia (así, con mayúscula) y sus nombres quedan inscritos en los libros de texto que estudiarán millones de niños y jóvenes en ésta y futuras generaciones. Pero eso tampoco garantiza que en la Historia estarán en la parte gloriosa, porque pueden tener un sitio en la infernal. Aquí vienen a la memoria nombres como Nerón, Calígula, Hitler, Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Victoriano Huerta y sígale usted, lector, agregando nombres.

Ahora, examinemos nuestro pequeño mundo: la Región de Los Altos de Jalisco. ¿Cuántos Presidentes Municipales ha habido en, digamos, los últimos 70 años? ¿Cuántos son todavía recordados por alguna obra trascendental que hicieron? ¿Cuántos tienen monumentos a su memoria, como muestra de gratitud de sus pueblos? ¿Cuántos vieron sus nombres puestos a calles de la ciudad como homenaje? (Y si no ellos, sí sus descendientes).

Preguntémonos también cuántos Presidentes Municipales, diputados o regidores de la Región de Los Altos pasaron al olvido, porque no hicieron algo trascendente, digno de ser recordado por las generaciones futuras. Y ahora una última reflexión: los laguenses más destacados en nuestra historia, cuyos nombres están en las calles, y sus bustos en los jardines, no fueron gobernantes: fueron escritores, filántropos, poetas, maestros (as) o artistas. De modo que la fama que perdura no ha salido de la política.