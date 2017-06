Hasta en '11' ideal internacional causa polémica

Ricardo La Volpe aprovechó las redes sociales para mencionar el que sería su once ideal en la historia del futbol internacional.

El estratega argentino dejó fuera a jugadores como Cruyff para abrirle paso a futbolistas como Arjen Robben.

El ex director técnico del América, incluyó a sus compatriotas Lionel Messi y Diego Armando Maradona en el ataque, además del brasileño Edson Arantes Do Nascimento "Pele".

En la portería, su posición durante su etapa como futbolista, La Volpe consideró al guardameta italiano Gianluigi Buffon, mismo que disputará la próxima semana la final de la Champions League con la Juventus.

Por otro lado, en las laterales destacó a dos brasileños campeones del mundo en Corea-Japón 2002; Roberto Carlos y Cafú fueron los elegidos por el entrenador sudamericano para ser parte del histórico once.

Este es el once completo de Ricardo La Volpe:

Buffon, Baresi, Pasarella, Roberto Carlos, Cafú, Pirlo, Matthaus, Messi, Robben, "Pelé" y Maradona.

Destaca la no presencia de jugadores como el brasileño Ronaldo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Anteriormente había dado su equipo ideal en la Selección Mexicana y fue criticado por no haber incluido a jugadores como Jared Borgetti, Javier Hernández, Hugo Sánchez y a Cuauhtémoc Blanco. Como respuesta mencionó que era 'cuestión de gustos', resaltando que el filme Titanic ganó 11 premios Oscar, pero a él no le gusta.