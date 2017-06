Aplauden obra, pero esperan pase la prueba

A poco más de un mes de que el Municipio entregó los trabajos de rehabilitación de la calle Hernández Álvarez, los vecinos de la misma dijeron que esperan la temporada de lluvias para constatar que la obra realmente sea un beneficio.

Alma Ibarra vive sobre el bulevar Mariano Escobedo y dijo que la obra sí quedó bien porque las banquetas ya estaban muy feas, pero mencionó que ella como los vecinos esperan las primeras lluvias.

“El otro pavimento duró añisímos, muy maltratado no estaba, lo que tenía es que en cada lluvia se inundaba, si observa todas las casas son altas. Estamos esperando las lluvias para ver si funcionó o no”.

Patricia Gutiérrez, quien tiene su tienda de abarrotes en la Hernández Álvarez, mencionó que sí estuvo bien la obra de pavimentación, pero señaló que el alumbrado no se ve mucho, pues está muy oscuro, por lo que nada más le gustaría que acomodarán la luz.

“Lo que pasa es que antes el poste estaba afuera de mi casa y ahora lo mandaron muy lejos y además está muy alto. Unos vecinos están muy enojados que porque dejaron muy feo y yo digo, antes estaba peor, antes había muchos hoyos”.

Isabel Romero Torres, una comerciante de jugos, dijo que espera que con estos trabajos se vuelva a activar la zona porque además con los cambios de rutas que hicieron ya no pasa mucha gente como antes.

Acerca de las nuevas luminarias mencionó que haya o no de todos modos asaltan, hay muchos robos, indicó.

“Lo que pasó fue que nos fregaron porque se paró todo el comercio, ahorita todavía la gente no se acomoda. Un día cuando estaban las obras hasta me echaron aquí un montón de tierra. Yo todavía no me repongo y luego tan caro todo”, finalizó.

Fue el 17 de abril cuando el munícipe Héctor López Santillana entregó la rehabilitación de la calle Hernández Álvarez, estos trabajos consistieron en la renovación total del pavimento y banquetas, la instalación de nuevos semáforos para peatones así como la colocación de nuevo alumbrado público con tecnología LED.