Ayudan a cumplir sueños de niños enfermos

Niños con enfermedades graves o en etapa terminal cumplen sus sueños gracias a la asociación “Soñar Despierto”.



En 1998 esta asociación surgió en Monterrey y desde hace ocho años está presente en León y Salamanca por iniciativa de tres jóvenes.



Su misión es generar cambios positivos en la niñez desprotegida con la esperanza de crear un mundo mejor.



Sofía Luna Corrales, encargada de un grupo de voluntarios de León, mencionó que cumplir los sueños de los niños de 4 a 14 años puede resultar gratis o llegar a costar más de 300 mil pesos que pagan patrocinadores de toda la República Mexicana.



Mañana Lupita, de 11 años, podrá conocer a la Banda Adictiva; realizar su sueño costará 17 mil pesos, de los que aún faltan tres mil.



“Lupita tiene leucemia linfoblástica y es de Jerécuaro, Guanajuato. Su sueño la llevará a Tacámbaro, Michoacán, en donde conocerá a su banda favorita, quienes la subirán al escenario y convivirán con ella”, dijo Sofía.



A los niños que apoya la asociación les dan un día lleno de sorpresas: los voluntarios se disfrazan de algún personaje, hacen un picnic y graban los momentos de alegría, después les obsequian un album de fotos o un video.



“Soñar Despierto” se divide en cinco programas, explicó Sofía Luna: “Cuéntame tu sueño”, que gracias a bienhechores y voluntarios cumple las fantasías de los niños con enfermedades graves o terminales; “Contagia alegría”, que a través de visitas busca transmitir a los niños hospitalizados la felicidad de vivir.



“Amigos para siempre”, programa mediante el que se da acompañamiento al menor de edad y se fomenta que estudie; “Vagones de sonrisa”, que apoya el desarrollo integral de la niñez de escasos recursos y optimiza su aprovechamiento académico; y “VicoValores”, que inculca en los niños los valores humanos para trabajar por un mundo mejor.



“Soñar Despierto funciona en Salamanca y ha cumplido a los niños para que conozcan a artistas como Maluma, a futbolistas reconocidos, algunos pequeños piden conocer Disneylandia... han pedido de todo y nosotros les damos todo un día especial”, dijo con orgullo Luna Corrales.

Niños felices, papás agradecidos

Los voluntarios no conocen al soñador hasta su día especial con el fin de que vivan la misma emoción que los niños, quienes tampoco imaginan lo que sucederá.



“Todo lo hacemos a ciegas, la asociación civil nos arma una imagen para que podamos armar el sueño”, agregó la encargada de los voluntarios.



El sueño puede tardar hasta un mes en ser realidad, luego que esto pasa los voluntarios se reúnen de nuevo con el niño pero sólo para entregarle un álbum fotográfico o un video... tienen prohibido buscarlos después.



“Lo único que conocemos de Lupita es que le gusta la Adictiva, su comida favorita son los tacos al pastor, sabemos que le gusta jugar Adivina Quién y el dominó, le gusta leer... pero no conocemos su físico”, mencionó Sofía Luna.



Al final del día los pequeños están felices por la vivencia, los papás muy agradecidos y los voluntarios con la satisfacción de ayudar, para éstos lo que sigue es trabajar para cumplir otro anhelo.



“Pedimos confianza a los patrocinadores, algunos no creen en la asociación pero otros bienhechores nos dan todo el recurso para hacerlo realidad (el sueño). Nosotros entregamos a las personas que aportan dinero un reconocimiento y les mandamos oficios y pruebas de que se cumplió el sueño”, añadió la voluntaria.



Por lo pronto los niños que son apoyados por “Soñar Despierto” son atendidos en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, de Celaya; sin embargo las puertas están abiertas para cualquiera que tenga un sueño por cumplir.