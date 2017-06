Dan de alta a sobreviviente de accidente en Torres Landa

Tres semanas después del accidente que costó la vida de su esposa y sus dos hijos, Ernesto Collazo González fue dado de alta por los médicos de la T-1 del IMSS.



Estuvo en el área de terapia intensiva a causa de múltiples lesiones, las más graves las sufrió en la cabeza.



Desde el 9 de mayo se recupera poco a poco en casa. No habla, no camina, pero está consciente. Una enfermera está al pendiente de él día y noche.



El accidente sucedió a la 1:36 de la tarde del 16 de abril. Ernesto conducía, por la calle Océano Atlántico, un auto Gol, acompañado por su esposa Lilivet Saavedra y sus hijos Fernando y Daniel, de 2 y 7 años.



Por Juan José Torres Landa circulaba una camioneta Ford que manejaba Cristóbal, de 21 años, y como pasajera iba su esposa.



En su momento, autoridades informaron que Cristóbal no se detuvo por la luz roja del semáforo y aceleró cuando el Gol tenía derecho de paso; la camioneta golpeó el auto compacto y ambos terminaron en la banqueta.



Lilivet y sus hijos murieron en el lugar, Ernesto quedó mal herido, con traumatismo craneoencefálico.



Su familia no se separó de él ni un instante; su mamá, Francisca González López no perdió la esperanza de que se recuperaría.



Desde el accidente, los días han sido difíciles para la familia, pero mantiene la fe en que Ernesto no tenga secuelas de los daños cerebrales.



“Esperamos que no queden secuelas y si quedan que sean mínimas para que él retome su vida. Es un proceso lento y llevará tiempo”, dijo un familiar.



“Nos encargamos de prepararle una habitación con cama de hospital, tiene oxígeno y más equipo médico para que continúe su recuperación, los médicos temían que pescara algún virus o bacteria”, añadió.



Ernesto tiene cita el próximo mes para que los especialistas del IMSS lo valoren y determinen el tratamiento a seguir.



“Sólo esperamos que este acto (el accidente) no quede sin castigo, como se especula. Hoy nos tocó a nosotros pero mañana puede ser cualquier otra persona”, dijo el familiar.



Cristóbal, el presunto responsable del accidente, fue detenido en el lugar y el 21 de abril un juez lo vinculó a proceso.



Se le acusa de homicidio culposo en agravio de Lilivet y sus hijos y de las lesiones que sufrió Ernesto Collazo.



Hoy sigue recluido en el Centro de Reinserción Social y el 23 de junio se reanudará el proceso en su contra.