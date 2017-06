Divide opiniones licitación de alumbrado público

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) señaló no estar convencido del proceso para renovar el alumbrado público en León, enfatizó puntos importantes para elegir la tecnología a usar, además de pedir mayor transparencia en el proceso.

“El OCL tiene sus dudas en la licitación que se está llevando a cabo”, expresa en su primera linea el comunicado firmadfo por el presidente del organismo Luís Alberto Ramos.

am publicó ayer los reclamos de participantes en el proceso de licitación, que sostienen que las bases para elegir la mejor oferta para la compra de 9 mil 504 luminarias con tecnología LED para instalación en bulevares y calles de León están “dirigidas”.

En el documento del OCL este organismo reprochó la respuesta del Director de Mantenimiento Urbano, Israel Martínez Martínez, quien ante las inconformidades de los concursantes en una primera junta de aclaraciones sobre esta licitación respondió: “aténganse a las bases”.

“¿Es esto una respuesta seria?, cuando si hay una inconformidad y puntos a considerar, se debería de atender, o el comité designado en obras públicas para elaborar la licitación mencionada, para evitar que pueda ser una licitación a modo incompleta desde varios puntos de vista”, expresó el comunicado.

Advierten también que, “ en el área de Gobierno Profesional que tiene el Observatorio, hemos encontrado una serie de deficiencias que poco a poco iremos planteando a la sociedad y al Gobierno”.

Ramos especifica que la licitación debe servir a la ciudadanía en la prevención de accidentes con mejora de la iluminación de la ciudad, reducir costos de mantenimiento y energía por el servicio, además de una futura conectividad a plataformas tecnológicas para mejorar de manera integral los servicios públicos.

Además de resaltar el problema de licitaciones dirigidas como una situación que común para prestadores de servicio, constructores, y proveedores de servicio de la entidad, por lo que cuestionó, “¿de qué sirve la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y en el ayuntamiento lo mismo?”.

Señala a empresa... la suya participa

“El alumbrado debe ser el que la ciudad necesite y no el que una empresa de las 45 que compiten esté en posibilidad de vender”, señaló Juan Antonio Guzmán Acosta, socio de la empresa Auren, que asesoró el municipio para establecer las bases de licitación para la adquisición de nuevas luminarias.

Tras la publicación de los señalamientos de una posible “licitación dirigida”, Guzman Acosta rechazó tal planteamiento, “es muy peligroso adaptar un proyecto para que entre una empresa en particular”.

“hay algunos (concursantes) que se quejaron por un tema de que se pidió que demostraran cierta experiencia y no la cumplen, otros porque no tienen el capital contable que marca la ley, pero quien se queja de las luminarias es una empresa que se llama VLED y lo que está haciendo es presionar para tratar de entrar y a lo mejor sus luminarias no cumplen”, explicó Guzmán Acosta.

Por otra parte rechazó que haya posibilidad de un ahorro de 70 por ciento en energía eléctrica si se usan los parámetros de la Norma Oficial Mexicana, “eso no es cierto, ninguna lampara te da ese ahorro”.

El requerimiento de especificaciones que difieren a las de la Norma Oficial Méxicana se justificó cuando indicó que, “las normas oficiales mexicanas son mínimo, no son máximos. Entendemos que haya queja de alguna empresa porque no cumple con los mínimos. En ninguna situación de compras ni de una empresa ni del municipio, debería uno de apegarse a los mínimos, sino a lo deseado”.

“Las necesidades puede ser que no sean los mínimos. Siendo una compra muy importante para el municipio, hay que tirarle a lo mejor que podamos”, puntualizó también el consultor.

Explicó que tras dos años de uso las luminarias LED llegan a perder hasta el 30 por ciento de su luminosidad, porcentaje que varía según marcas.

Incluso expuso que, “muchos municipios se han apegado a los mínimos, y el día de hoy están batallando porque tienen un efecto que se le llama cebra, que refiere a que tiene partes iluminadas y partes sin iluminar. Están viviendo una situación complicada porque al bajar la luminosidad se vuelven ciudades en penumbra”.

Entre estas urbes mencionó Torreon, Coahuila y San Pedro de los Garza, Nuevo León.

Defienden licitación

El proceso de licitación es y sigue siendo transparente, ya que en él no sólo participan expertos en la materia, sino también ciudadanos como tú que vigilan el correcto actuar de los servidores públicos y el cumplimiento del único y supremo interés que esta administración municipal tiene: brindar a las y los leoneses el servicio de calidad que nos merecemos, asegura el Municipio de León en un desplegado que publica hoy.

En el texto, el gobierno de León señala que la principal demanda ciudadana es la seguridad y por ello enfoca sus esfuerzos en acciones que contribuyen a obtener mejores resultados en la materia.



“Sin duda, un sistema de alumbrado público eficiente, vanguardista y de alta durabilidad incide directamente en la generación de un clima favorable para la seguridad de la ciudadanía”, considera el municipio.



Y añade que por ello, las bases de licitación del Nuevo Sistema de Alumbrado Público detallan en más de 800 hojas las condiciones técnicas y financieras que garantizan la utilidad de una obra sin precedentes para León.



Las autoridades señalan además que su propósito es generar un sistema de alumbrado público eficiente, de calidad y vanguardista; que cumpla con un precio justo para lograr ahorros tangibles del 30 por ciento para los leoneses, pero principalmente que responda a las más altas especificaciones técnicas para que permanezca en funcionamiento a lo largo de los años.