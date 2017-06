Trump bloquea acuerdo sobre el cambio climático

El G7 más complicado de los últimos años terminó siendo un ejercicio de equilibrismo diplomático. Tras dos jornadas buscando a contrarreloj espacios de consenso para no perjudicar las frágiles relaciones con EU, no se lograron grandes pactos más allá de la lucha contra el terrorismo y las sanciones a Rusia. La cumbre podría resumirse en que la Administración Trump necesita más tiempo para decidir en temas cruciales como medioambiente o comercio y no romper la baraja. Los otros seis países, que han formado un bloque durante los dos días, aceptan transitar por un periodo de incertidumbre hasta el próximo G20, que se celebrará en Hamburgo el 7 de julio. “Difícil e insatisfactorio”, lo definió la canciller alemana, Angela Merkel.

Las discusiones dieron pie a una fórmula de comunicado final notablemente diluido. Más corto de lo habitual -seis páginas y 39 puntos-, se confeccionaron suprimiendo ideas, y no añadiéndolas. De hecho, en asuntos como el comercio, por ejemplo, según fuentes del G7 que han participado en las reuniones, hubo que transitar de puntillas en todo lo referente a la lucha contra el proteccionismo, cuya mención fue finalmente incluida. Pero tuvieron que rodearse de matices como “combatir las prácticas injustas” para satisfacer las suspicacias del presidente de EU respecto a algunos países de la UE. Mas después de haberse quejado del superávit comercial alemán récord (unos 250 mil millones de euros). “Trump tiene otra política comercial que su predecesor”, admitió el presidente francés, Emmanuel Macron. Entre las ausencias flagrantes, se encuentra la nula mención a Latinoamérica. Ni siquiera en el capítulo comercial.

Al término de la cumbre, sin embargo, todos los líderes quisieron remarcar los puntos de acuerdo en temas como Libia, Corea del Norte o la lucha contra el terrorismo en Internet.

Y al final, la cuestión climática, sobre la que se había ejercido toda la presión posible para convencer a Trump, quedó zanjada en un ya veremos. La declaración conjunta especifica que seis países se mantienen firmes ante los compromisos adquiridos en 2015 en París y que esperarán el resultado de la reflexión interna que ha puesto en marcha la Administración Trump.

Más allá del barniz diplomático que rodea la retórica del texto final, los puntos de acuerdo reales se encuentran en asuntos como Corea del Norte, Libia, Siria y la lucha antiterrorista. Es decir, la mayoría de conflictos bélicos que amenazan la estabilidad global.

La falta de una posición concreta de EU en los grandes asuntos que iban a discutirse sorprendieron mucho a las otras seis delegaciones. “Hay seis miembros con las posiciones muy claras y una séptima que necesita tiempo para pensar. Podemos tomar este encuentro como un aprendizaje”, señaló una alta fuente de los participantes.