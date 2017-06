Asteriscos

*** PROFESIONISTAS, RELEVO



El arquitecto Jaime Gallardo Saavedra asumió ayer oficialmente el mando por un año del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León. Les tomó protesta el gobernador Miguel Márquez.



TOMAR PROTAGONISMO



Este organismo agrupa a colegios de Abogados, Arquitectos, Contadores Públicos, Ingenieros Civiles, Médicos, Enfermeras, entre otros. Su gran reto es asumir el papel protagónico al que están llamados.



CAPACITARSE Y SERVIR



En lo interno la tarea debe ser trabajar en la capacitación permanente de los profesionistas y en lo externo ser brazo de apoyo a sectores vulnerables y una voz de consulta para las autoridades.





***ROMERO, SE MUEVE



El otro Romero Hicks, José Luis, el tricolor, anda movido en los eventos de la Fundación Colosio que preside. Ayer estuvo en el Comité del PRI en León con la charla que viene presentado sobre “el otro Guanajuato”, el de malos números en educación, competitividad, seguridad, pobreza, corrupción, que por supuesto no dirá la propaganda y debe ser la tarea de la oposición ponerlo en el debate público.



*GUANAJUATO, EL INFIERNO



El hermano de Juan Carlos, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia del País, expuso que en Guanajuato creemos que vivimos en el cielo, y esa versión se vende bien hacia el exterior, y qué bueno, pero los datos revelan que en algunos casos estamos en el purgatorio, pero en muchos en el infierno.



*LOS NÚMEROS TRISTES



En la cobertura de educación básica, media superior y superior, los últimos lugares; en competitividad según el IMCO en lugar 18; y en corrupción los estudios de Transparencia Mexicana, dijo, revelan que cuando su hermano dejó la gubernatura la percepción era del tercero menos corrupto y hoy es el 16. Otro dato es el Índice de Desarrollo Humano en el lugar 26 y el 46.6% de pobres según el Coneval.



*TAREA DE OPOSICIÓN



El priísta retomó la crisis de violencia e inseguridad y el empeoramiento en delitos como homicidios y robos. Y en economía reconoció el mayor crecimiento de Guanajuato frente a otros estados pero advierte que todavía falta una distribución regional de la riqueza, más productividad y mejor salario. Y les pidió a los priístas: “Difundamos que vivamos bajo una mentira, la opinión pública tiene cataratas”.



*ALZA LA MANO



En resumen, dice, Guanajuato hoy es mejor que ayer, pero falta sentido de urgencia al Gobierno, y es ahí donde advierte la necesaria alternancia luego de 26 años de gobiernos del PAN en Guanajuato. No puede destaparse por lo absurdo de la legislación electoral pero admite que está listo para eso. Y, a pesar de la baja aceptación del PRI, quiere creer que los guanajuatenses se están cansando del blanquiazul.



*LA BARAJA



Y citó otros nombres: Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico, Francisco Arroyo, Javier Aguirre, Yulma Rocha, Bárbara Botello, Azul Etcheverry y hasta de dos alejados de la grilla local como Nacho Vázquez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda; y Luis Mario Aguilar, oficial mayor en Turismo.



*LLAMA A LA CAMARADERÍA



De lo que se trata, les dijo José Luis, es de “construir camaradería”, no unidad porque eso ni en un hogar. Y hasta le pidió trabajar por ello al dirigente local, Denny Méndez, en organizar eventos donde se presenten los priístas de todos los sectores y corrientes a debatir, aunque no estén de acuerdo. Eso hoy suena a un sueño en el PRI, pues no se tiene memoria de los nombres de arriba en una foto juntos.



*FUNDACIÓN COLOSIO



José Luis Romero tomó protesta a la filial de la Fundación Colosio que encabeza la joven Gloria Pérez. En el evento estuvieron también el regidor Chava Ramírez Argote; el ex secretario del Ayuntamiento y dirigente del Patronato de esa fundación, Luis Fernando Gómez Velázquez; el ex alcalde interino Octavio Villasana Delfín, entre otros.

***AYUNTAMIENTO, INICIATIVAS



Un reporte de la Secretaría del Ayuntamiento revela que de las iniciativas de reglamentos presentadas por el Alcalde, síndico y regidores, 25 ya fueron dictaminadas; dos aprobadas y están pendientes de publicación; otras cuatro están en elaboración y otras 14 se advierten presentadas y en análisis. De esas 14 en el “tintero” llama la atención que seis son iniciativas del regidor del Verde, Sergio Contreras Guerrero.



*AYALA VS. SERGIO



Al preguntarle sobre el trabajo pendiente al síndico Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Comisión de Gobierno que atiende esa chamba normativa, respondió que el representante Verde presentaba algunas iniciativas sólo con el fin de generar debate político. Sergio no perdió oportunidad para revirar con una pregunta en su cuenta de tuiter: “¿Una iniciativa de Ley o Reglamento, debe generar debate o no?”.



*RESPALDO PRI-VERDE



Recibió el respaldo de la capitana Betty Manrique y del delegado de Semarnat, Israel Cabrera; también de priístas como las diputadas federales Érika Arroyo y Yulma Rocha, y el regidor Salvador Ramírez.



*Y TAMBIÉN AZUL



También panistas se pronunciaron. El síndico Carlos Medina Plascencia opinó: “Sí, porque no todos pensamos igual. Se tienen diferentes experiencias y conocimientos”; o la diputada local Libia García dijo: “Es el espíritu de nuestra democracia, la pluralidad y el debate hacen más fuertes a nuestras instituciones”.



*PENDIENTES VERDE



Entre las propuestas del regidor verde pendientes de dictaminar están por ejemplo la actualización al Reglamento de Estacionamientos, la de establecer acciones en el supuesto de que no se observen las opiniones del Instituto Municipal de Planeación y otras al Reglamento Interior de la Administración.