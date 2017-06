Matan a dos dentro de auto

Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando se disponían a subir a su automóvil, en la colonia Convive.



Los homicidas escaparon tras el ataque ocurrido en la calle Flor de Corpus a las 12:40 de la tarde.



Las víctimas, que aparentaban entre 25 y 30 años, al parecer llegaron a ese lugar en un auto Buick Century en busca de una persona a la que no encontraron.



Regresaron al carro y estaban junto a las puertas cuando se les acercaron cuatro hombres que les dispararon.



“Traían armas largas y se escucharon muy fuerte los balazos”, dijo un hombre que fue testigo del doble crimen.



Las balas hirieron a los jóvenes, uno trató de refugiarse en el asiento trasero del lado izquierdo pero fue alcanzado por las balas y cayó herido dentro del vehículo.



Su acompañante, identificado por algunos vecinos como Rafael, apodado “El Rastas”, quedó junto a la puerta abierta del conductor.



Al escuchar los disparos vecinos salieron de sus casas y vieron a los homicidas escapar en un auto Clío negro con dirección a la calle Flor de Fuego.



“Se arrancaron con ganas, yo sí pude ver como a cuatro hombres, pero uno mejor se esconde, no vaya a ser que también le toque”, dijo un testigo.



Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar y al conocer las características del auto comenzaron la búsqueda de los delincuentes.



Otros delimitaron la cuadra para evitar que curiosos se acercaran.



Ambas víctimas tenían signos vitales pero fallecieron para cuando llegaron los paramédicos de Bomberos y de Protección Civil.



Minutos más tarde una joven que se identificó como Mayra llegó al lugar pero los policías no permitieron que se acercara a las víctimas, una de ellas era su esposo.



Agentes de la Unidad Especializada en Homicidios recopilaron evidencias y tomaron la declaración de algunos testigos y vecinos.



Al final los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense.