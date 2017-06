Para EU, Guanajuato no es inseguro; señala Márquez

En Estados Unidos no se percibe a Guanajuato como un estado violento e inseguro, aseguró el gobernador Miguel Márquez Márquez.



“La percepción que tienen allá no es como la tenemos aquí. Ellos saben de nuestra capacidad e inteligencia, del trabajo en materia de seguridad, y saben de los retos y desafíos que estamos viviendo”, aseguró.



El Mandatario, que recién regresó de una gira por Estados Unidos, aseguró que en ese País saben bien del trabajo que se está haciendo en materia de seguridad y que el problema de inseguridad no es sólo en Guanajuato, sino en todo el territorio nacional y esto es un desafío.



“La inseguridad es un tema general en el país, pero hay confianza en inversiones, para el turismo, y por eso es importante mantener una buena relación”, señaló.



Sobre los asesinatos de cuatro taxistas de San Miguel de Allende y del jefe de la Policía de Apaseo el Grande, Miguel Márquez evadió los cuestionamientos y señaló que la Procuraduría de Justicia hará un comunicado sobre el estado de las investigaciones.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año se cometieron 459 homicidios dolosos en el estado de Guanajuato.