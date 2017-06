Con nuestros impuestos, políticos ¡celebran su cumpleaños!

Un banquete por 2.5 millones de pesos para el cumpleaños de Miguel Ángel Riquelme, candidato a gobernador de Coahuila, el 17 de septiembre de 2016, y un banquete para el cumpleaños del gobernador Rubén Moreira, por 850 mil pesos, habrían sido pagados por el pueblo de Coahuila, según lo muestran facturas en poder de Reforma, con autenticidad confirmada ante el SAT.



Para su cumpleaños, el despacho del gobernador de Coahuila contrató ante Villa Ferré, un banquete de comida, cena y copeo para 250 personas en su domicilio particular, en el Fraccionamiento San Alberto, de Saltillo, según el contrato con código E10813, donde aparece como representante de ventas Juan Ramón Cárdenas C.



Las bebidas como whisky, tequila, paella, estación de mar, barra de ensaladas e incluso arrachera y refrescos para 50 escoltas, contratado para el 16 de abril de 2016, costó 850 mil 570.90 pesos, impuestos incluidos según el documento.



Sin embargo, la factura A-3751 de Villa Ferré, de fecha 21 de abril de 2016, a nombre del Gobierno de Coahuila, ampara la misma cantidad, pesos y centavos, pero tiene el concepto “reunión de trabajo”.



De ser cierto el concepto de pago, se trataría de una reunión de hasta tres mil personas del Gobierno del Estado, durante siete días.



Una cotización oficial de Villa Ferré del 2016 indicaba que por la renta de todo el recinto todo un día, el costo era de 125 mil pesos.



El mismo modus operandi se repitió para el cumpleaños de Miguel Ángel Riquelme Solís, evento al que se calcula, asistieron mil 500 invitados y que fue criticado por la ostentación.



El contrato de servicios de alimentación de Villa Ferré, con el número E11207, solicitado por Lulú Mercado, requería para el 17 de septiembre de 2016, plato fuerte de parrillada de cabrito supremo y arrachera Angus para mil 200 invitados, evento contratado por la Secretaría Particular del entonces alcalde Riquelme.



El costo del banquete fue de dos millones 502 mil 519.20 pesos, e incluía el traslado del equipo, la renta de un camión de personal y viáticos de los empleados que fueron a Torreón.



En este caso, el pago del Gobierno de Coahuila habría sido a través de dos facturas que, juntas, suman idéntica cantidad: dos millones 502 mil 519.20 pesos.



La Factura A-4206 de Villa Ferré al Gobierno de Coahuila, de fecha 21 de diciembre del 2016, suma un millón 501 mil 511.52 pesos por el concepto “Renta de Salón octubre y noviembre”, cantidad que permitía al Gobierno ocupar todo el recinto durante 12 días.



Sin embargo, en sus comunicados oficiales de octubre y noviembre, Comunicación Social del Gobierno de Coahuila no reportó un solo evento del Gobernador, ni de otras secretarías, en el salón de eventos Villa Ferré.



La Factura A-4207 de Villa Ferré, también a nombre del Gobierno del Estado, tiene el concepto “Renta de mobiliario y equipo”, sin especificar la fecha, pero por un costo de un millón un mil 7.68 pesos.



Al sumar las dos facturas, de números consecutivos, suma exactamente el mismo valor que el banquete para Riquelme, actual candidato priísta por la Gubernatura de Coahuila.