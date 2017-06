El saco del millón de Melania Trump

La primera dama Melania Trump salió en Sicilia el viernes usando un abrigo floral Dolce & Gabbana con flores de seda multicolores que se vende por 51.500 dólares. Nadie estaba más entusiasmado con esto que el diseñador Stefano Gabbana, que elogió la ocasión en su Instagram personal con una ráfaga de emojis corazón. Otros en las redes sociales se preguntaban qué exactamente podría hacer que un abrigo valga tanto dinero. Y, por supuesto, había el contingente que se atrevía y contrastaba el costoso abrigo con el proyecto de ley de salud de su marido, que se estima que despoja a 23 millones de personas de su seguro médico para el 2026: la señora lleva Dolce mientras la clase media colapsa.

La sacudida de cabeza y el chismorreo de desdén sobre el abrigo de Melania Trump trae a la mente el ultraje y la indignación que estalló en 2009, cuando Michelle Obama llevaba unas zapatillas deportivas de 540 dólares a un banco de alimentos de Washington. Hay una gran diferencia de precio entre un par de zapatillas de diseñador y un abrigo que cuesta tanto como una casa en algunas partes del país, pero el punto fundamental es el mismo: la vergüenza de la moda.

La ropa puede ser profundamente simbólica. Y la elección de Trump de Dolce & Gabbana - una marca italiana que ha sido profundamente inspirada por la cultura siciliana - para un viaje a Sicilia tiene sentido. Gabbana también ha sido bastante vocal y entusiasta en su voluntad de asociar su marca con la primera dama, algo que muchos diseñadores no han estado cómodos haciendo debido a las políticas y el temperamento de su marido. De hecho, Trump ha usado la etiqueta varias veces en su viaje inaugural al extranjero.

El foco en el costo de un diseñador de modas, si zapatillas de deporte o capas de seda, no está tanto sobre preguntar si una ropa es demasiado costosa, sino sobre cuestionar el valor intrínseco de la manera sí mismo. Hay una presunción de que el valor de la moda se debe calcular sólo en términos de sus materias primas y mano de obra. En su lugar, la creatividad, el arte, la belleza, el estatus, el deleite, la individualidad y un sinnúmero de otras nociones intangibles deben ser contados también. Después de todo, la gente tiende a entender que el valor de un coche no es sólo el costo de la fibra de vidrio, el metal y el salario por hora de la gente que lo montó. El valor de una experiencia multicursal no es simplemente la factura del supermercado.

El Presidente Trump hizo campaña para prometer hablar por la clase obrera y representar a aquellos que sienten que el progreso financiero los ha eludido. Y más ampliamente, hay una creencia de que los líderes de todas las bandas deben mostrar empatía por los menos afortunados. Apartamentos de lujo, coches caros, clubes privados y ropa de diseño puede fácilmente pared de una persona de aquellos que luchan para comprar comestibles cada semana.

Pero también pueden servir como un recordatorio de la buena suerte y responsabilidad subsiguiente para con la sociedad. Noblesse oblige y todo. La moda no es una indicación mayor de estar divorciado de las dificultades de la vida que cualquier otro beneficio de la riqueza. Y es a menudo evidencia gloriosa de la belleza de la vida. La ropa no es cruel o indiferente. Eso les queda a la gente que los usa.